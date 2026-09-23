PS Store : De belles réductions sur de nombreux jeux grâce à la promotion Aventures d'automne

Le PlayStation Store s'est récemment doté de la promotion Aventures d'automne, qui propose des réductions intéressantes sur une grande variété de jeux.

Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (PS Store) s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, nommée Aventures d'automne. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose des réductions sur des AAA comme des titres indépendants, et ce, afin que les joueurs puissent étoffer leur bibliothèque tout en faisant des économies. Remarquons, à ce propos, que la promotion Aventures d'automne du PS Store se termine le 8 octobre 2026.

La promotion Aventures d'automne du PS Store (jusque début octobre 2026)

Comme toujours, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Aventures d'automne du PS Store. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.