PS Store : De belles réductions sur de nombreux jeux grâce à la promotion Aventures d'automne

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 septembre 2026 à 14h55
Le PlayStation Store s'est récemment doté de la promotion Aventures d'automne, qui propose des réductions intéressantes sur une grande variété de jeux.
PS Store : De belles réductions sur de nombreux jeux grâce à la promotion Aventures d'automne

Il y a très peu de temps, le PlayStation Store (PS Store) s'est offert une toute nouvelle catégorie promotionnelle, nommée Aventures d'automne. Comme vous vous en doutez, celle-ci propose des réductions sur des AAA comme des titres indépendants, et ce, afin que les joueurs puissent étoffer leur bibliothèque tout en faisant des économies. Remarquons, à ce propos, que la promotion Aventures d'automne du PS Store se termine le 8 octobre 2026.

La promotion Aventures d'automne du PS Store (jusque début octobre 2026)

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Comme toujours, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans la promotion Aventures d'automne du PS Store. Si vous souhaitez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.

  • Assassin's Creed: Black Flag Resynced (PS5) → 53,99 € au lieu de 59,99 €.
  • The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition (PS4 et PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Baldur's Gate 3 (PS5) → 48,99 € au lieu de 69,99 €.
  • Mafia: The Old Country Definitive Edition (PS5) → 38,99 € au lieu de 64,99 €.
  • The Last of Us Part II Remastered (PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Hades 2 (PS5) → 20,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Disney Dreamlight Valley (PS4 et PS5) → 23,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Beast of Reincarnation (PS5) → 43,99 € au lieu de 54,99 €.
  • Starfield (PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.
  • Outer Wilds (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 24,99 €.
  • High On Life 2 (PS5) → 33,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Gears of War Reloaded (PS5) → 15,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Rematch (PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.
  • Dave the Diver (PS4 et PS5) → 10,99 € au lieu de 19,99 €.
  • Icarus Console Edition (PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.
  • Slime Rancher 2 (PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.
  • Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition (PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 59,99 €.
  • Firewatch (PS4) → 3,99 € au lieu de 19,99 €.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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