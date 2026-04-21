Encore un leak pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced, avec une partie de son trailer sur la toile

Alors qu'Ubisoft vient tout juste d'annoncer une présentation officielle pour le remake d'Assassin's Creed Black Flag, des images et une vidéo du jeu ont déjà fuité en ligne. Une fuite qui confirme les ambitions visuelles de cette nouvelle version très attendue par les fans de la licence.
Le secret le plus mal gardé de l'industrie vidéoludique (dixit Ubisoft), vient de s'effondrer un peu plus. Quelques heures seulement après l'annonce par Ubisoft d'une présentation mondiale prévue pour le 23 avril
, le fameux remake d'Assassin's Creed Black Flag, baptisé Resynced, fait face à une fuite majeure
. Des captures d'écran ainsi qu'un court extrait vidéo du trailer de révélation circulent déjà massivement sur les réseaux sociaux, ruinant ainsi l'effet de surprise préparé par l'éditeur français
.
Une refonte graphique impressionnante
C'est sur le réseau social X
et sur Reddit
que ces éléments ont fait surface. La vidéo volée, d'une durée de onze secondes, met en scène une bataille navale. On y aperçoit le célèbre pirate Edward Kenway à la barre de son navire, le Jackdaw, tandis que son équipage manœuvre les canons sous une pluie de tirs ennemis. Si l'extrait est bref, il permet de constater le bond technologique accompli
. Les modèles des personnages, les textures réalistes et les effets d'explosion témoignent d'une fidélité visuelle de haute volée.Des comparatifs entre la version originale et cette édition Resynced ont également été partagés par les internautes
. Ces images montrent notamment des séquences de dialogue avec Barbe Noire ou des phases d'infiltration, confirmant une modernisation totale du moteur graphique. Néanmoins, ces fuites ne dévoilent pour le moment que des cinématiques. Le rendu exact du jeu lors des phases de gameplay pur reste encore un mystère
. Et espérons que rien ne fuite avant ce 23 avril pour garder un minimum de surprise.
Un retour aux sources assumé
Contrairement à certaines rumeurs qui évoquaient une transformation du titre pour s'adapter à la formule des récents épisodes de la saga, ce remake devrait rester fidèle à l'expérience d'origine
. Les joueurs retrouveront l'aventure pirate qui a fait le succès du jeu, sublimée par des graphismes modernes et potentiellement agrémentée de quelques ajustements de jouabilité. L'organisme de classification indonésien a par ailleurs laissé entendre que du contenu inédit pourrait être de la partie.
Dans tous les cas, nous en saurons plus dans quelques heures, lorsque le studio nous dévoilera toutes les informations liées à Assassin's Creed: Black Flag Resynced
, lequel devrait sortir en juillet
, selon une autre rumeur parue la semaine dernière.
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