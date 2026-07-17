Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Plan de réserve pour mortiers ultime, où l'obtenir ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 juillet 2026 à 15h53
Nous vous précisons où et comment obtenir le plan de réserve pour mortiers ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Plan de réserve pour mortiers ultime, où l'obtenir ?

Pour améliorer complètement le Jackdaw, les joueurs et les joueuses de Assassin's Creed: Black Flag Resynced doivent nécessairement récupérer certains plans, qui sont disséminés aux quatre coins du monde ouvert. Plusieurs de ces plans sont liés aux réserves pour les diverses munitions, notamment pour le mortier.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons où et comment obtenir le plan de réserve pour mortiers ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, afin que vous gagniez du temps dans vos recherches.

Où obtenir le plan de réserve pour mortiers ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Récupérer le plan de réserve pour mortiers ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Afin de collecter le plan de réserve pour mortiers ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il convient de réaliser une chasse au trésor. Pour cela, rendez-vous sur l'île Tortuga (coordonnées : 848,350), qui est dans la zone Punta Garico, et collectez la carte au trésor présente à cet endroit. Comme vous vous en doutez, celle-ci vous pointe l'endroit où vous pourrez dénicher l'objet de vos convoitises.

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Toutefois, afin de vous aider et vous faire gagner du temps, nous vous donnons la solution : rejoignez l'île Matanzas (coordonnées : 304,621), dans la région Dry Tortugas. Vous allez, ensuite, devoir traverser un entrepôt bien gardé et prendre un chemin sur la droite afin de rejoindre une cascade (coordonnées : 312,617). Pour être plus précis, vous devez vous rendre au sud-est de ladite zone. Passez sous la cascade pour creuser et ainsi récupérer un coffre. Vous avez, dès lors, réussi à obtenir le plan de réserve pour mortiers ultime.

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La dernière amélioration de la réserve pour mortiers sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Maintenant que vous êtes parvenu à récupérer le plan de réserve pour mortiers ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, vous pouvez débloquer la dernière amélioration. Évidemment, pour cela, vous devez aller rendre visite à un Capitaine de port (celui de votre choix). La dernière amélioration de la réserve pour mortiers, qui vous permet de stocker 5 munitions de plus (donc 20 au total), vous coûtera 5 000 Reales.

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Si vous êtes à la recherche du plan pour l'éperon sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, sachez que nous vous indiquons où et comment le récupérer dans un guide dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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