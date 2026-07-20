Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Plan de réserve de barils explosifs ultime, où l'obtenir ?

Nous vous précisons où et comment récupérer le plan de réserve de barils explosifs ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Améliorer entièrement le navire d'Edward Kenway sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced exige de collecter divers plans, qui sont disséminés aux quatre coins du monde ouvert. Étant donné que celui-ci est plutôt vaste et riche, il peut être difficile de savoir où chercher pour les dénicher.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons où et comment obtenir le plan de réserve de barils explosifs ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Où obtenir le plan de réserve de barils explosifs ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Récupérer le plan de réserve de barils explosifs ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Contrairement à certains autres plans, il n'est pas nécessaire d'avoir la Cloche de plongeur pour obtenir le plan de réserve de barils explosifs ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Pour celui-ci, il convient effectivement de mener une chasse au trésor. D'ailleurs, vous trouverez la carte au trésor adéquate dans le lieu Petite caverne (coordonnées : 864,237), située dans la région de Punta Guarico. Si vous ne l'avez pas déjà récupéré, vous devriez apercevoir l'icône représentant une carte au trésor depuis votre map, et en zoomant sur ledit lieu.

Maintenant que vous avez la carte au trésor, rendez-vous à Tulum (coordonnées : 37,384), qui est dans la région Conttoyor. Allez sur la plage au sud, non loin du point de vue à synchroniser. Sur la plage, et non loin de palmiers (coordonnées : 40,372), vous pourrez creuser et ainsi obtenir le plan de réserve de barils explosifs ultime.





La dernière amélioration de la réserve de barils explosifs sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Si vous avez bel et bien récupéré le plan de réserve de barils explosifs ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, vous pouvez améliorer cet élément du Jackdaw. Pour cela, allez voir un Capitaine de port (celui de votre choix) et choisissez l'option de dialogue « améliorer le navire ». La dernière amélioration de la réserve de barils explosifs, qui augmente les munitions jusqu'au maximum, vous coûtera 4 000 Réales.

D'ailleurs, il se peut que vous soyez à la recherche du plan pour la réserve de mortiers. Si tel est le cas, sachez que nous vous indiquons où le récupérer via un guide dédié.

Pour conclure, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides, comme celui qui vous indique l'emplacement des navires légendaires.