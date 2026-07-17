Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Toutes les tenues légendaires, où et comment les obtenir ?

Nous vous indiquons où et comment obtenir chaque tenue légendaire disponible sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Au cours de leur aventure sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les joueurs et les joueuses peuvent dénicher différentes tenues pour Edward Kenway, dont certaines sont jugées « légendaires ». Il se peut, d'ailleurs, que vous désiriez toutes les récupérer afin de changer l'apparence dudit personnage, mais que vous ne sachiez pas où chercher.

Dès lors, afin de vous aider à vos recherches, nous vous expliquons où et comment obtenir toutes les tenues légendaires sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Où et comment obtenir toutes les tenues légendaires sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Récupérer toutes les tenues légendaires sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les différentes tenues proposées sont purement cosmétiques et ne proposent donc pas de bonus ou statistiques particulières, quelles soient légendaires ou non. Pour autant, avoir une belle tenue est souvent un objectif pour les joueurs et les joueuses, qui apprécient pouvoir modifier l'apparence de leur personnage selon leurs goûts.

Ainsi, et sans plus tarder, voici où et comment récupérer toutes les tenues légendaires sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced :

Tenue du Capitaine Drake Comment l'obtenir → À récupérer dans un coffre sous l'eau (coordonnées : 23,552) à Sacrifice Island (Cottoyor).

Redingote du capitaine Morgan Comment l'obtenir → À récupérer dans un coffre (coordonnées : 915,618) à Black Island (Navassa).

Tenue de Connor Comment l'obtenir → Via l'onglet « Échange » du menu Animus en jeu (3000 Clés).

Tenue d'Altaïr Ibn-La'Ahad Comment l'obtenir → Via l'onglet « Échange » du menu Animus en jeu (3000 Clés).

Tenue d'Ezio Auditore Comment l'obtenir → Via l'onglet « Échange » du menu Animus en jeu (3000 Clés).

Tenue de corsaire d'Animus sombre Comment l'obtenir → Récompense finale du projet « Un œil dans l'Obscurité », via le menu Animus en jeu.

Armure en écailles de dragon Comment l'obtenir → Via le pack de personnage Tempête draconique/Dragon Storm.

Costume d'Edward La Légende

Comment l'obtenir → Obtenu automatiquement après avoir restauré le Repaire complètement, via la quête « Former Glories ».

Tenue d'Haytham Kenway Comment l'obtenir → Obtenu après avoir rapporté et placé tous les portraits dans le Manoir.

Armure infernale Comment l'obtenir → Via le pack de personnage Feux de l'enfer/Hellfire.

Tenue de Maître Assassin Comment l'obtenir → Obtenue via le pack Personnage Maître Assassin, notamment contenu dans l'édition Deluxe.

Robes/Costume de Maître Assassin Comment l'obtenir → Obtenu automatiquement après avoir terminé la quête « Amateur d'Art ».

Tenue de Naoe Comment l'obtenir → Douzième récompense du projet « Lames de fond », via le menu Animus en jeu.

Ensemble en bronze du nomade

Comment l'obtenir → À récupérer gratuitement via la boutique en jeu, après avoir terminé le prologue.

Shade and Shadow Robes Comment l'obtenir → À obtenir via un coffre (coordonnées : 15,555) sur Sacrifice Island (Conttoyor), qui est révélé après avoir restauré les fragments d'une carte.

Tenue de Stede Bonnet Comment l'obtenir → Obtenue via un coffre (coordonnées : 913,123) à Mystery Island (Navassa).

Linceul des tempêtes furieuses Comment l'obtenir → Via le pack de personnage Serpent de mer/Sea Serpent.

Armure de Templier

Comment l'obtenir → Obtenue après avoir rassemblé toutes les clés des Templiers, à placer dans une structure adéquate, située dans le Manoir.

Yoroi de Yasuke Comment l'obtenir → Douzième récompense du projet « Contre-courant », via le menu Animus en jeu.







Changer de tenue sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Modifier la tenue portée par Edward Kenway est plutôt simple sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir le menu en jeu (pavé tactile sur PS5, par exemple), une fois que vous avez chargé votre partie, puis de vous rendre dans l'onglet « Inventaire ». Ici, vous pourrez changer la tenue de Kenway en fonction de celles que vous possédez. Cette opération peut être effectuée autant de fois que désiré et à tout moment (hors combat).

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.