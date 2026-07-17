Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Le trophée/succès « Du vent dans les voiles », comment le débloquer ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment débloquer le trophée/succès « Du vent dans les voiles » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, pour faciliter votre quête du 100 %.

Afin d'obtenir le Platine ou bien le 100 % de Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les joueurs et les joueuses doivent impérativement effectuer des actions bien précises, dont certaines doivent être réalisées à des lieux spécifiques. Ce qui est, notamment, le cas du trophée/succès « Du vent dans les voiles ».

Afin de vous faire gagner du temps, sachez que nous vous indiquons comment débloquer le trophée/succès « Du vent dans les voiles » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, en vous détaillant la marche à suivre.

Comment débloquer le trophée/succès « Du vent dans les voiles » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Le trophée/succès « Du vent dans les voiles » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced exige de « décrocher tous les corps de pendus à Long Bay avec des tirs ». Ainsi, vous devez absolument vous rendre à Long Bay (endroit que vous visiterez au cours de la quête principale) pour réaliser l'action demandée, qui concerne trois corps de pendus pour être plus précis.

Allez donc à Long Bay (coordonnées : 498,226). Depuis la plage, prenez le chemin devant vous et continuez jusqu'à une bifurcation (vous verrez un jaguar, avant cela). Empruntez le chemin de gauche et progressez jusqu'à des plateformes en bois accrochées sur les arbres. Ici, prenez à droite pour rejoindre un passage avec deux corps de pendus suspendus en l'air (501, 229). Il vous suffit de viser les cordes avec votre pistolet pour les faire tomber.







Une fois que cela est fait, continuez le chemin pour rejoindre le point de vue au nord (505,232). Il y a, ici, le troisième corps sur la structure. Comme pour les précédents, visez la corde pour que le corps tombe au sol. Normalement, vous avez alors réussi à obtenir le trophée/succès « Du vent dans les voiles » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Si vous êtes en quête du 100 % de ce remake, sachez que nous vous indiquons également comment obtenir le trophée/succès « Toucher le fond » dans un guide dédié.

Pour conclure, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides, comme celui qui vous explique comment gagner rapidement de l'argent.