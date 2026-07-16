Ubisoft annonce une année « tranquille » mais promet le retour de 3 licences cultes

Alors qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced vient tout juste de sortir, un bilan financier révélerait les plans d'Ubisoft pour les prochains mois. Si des noms prestigieux sont indiqués, il va falloir être patient pour les découvrir.

En règle générale, Ubisoft offre aux joueurs plusieurs sorties majeures par an. La dernière en date, Assassin's Creed: Black Flag Resynced, est d'ailleurs disponible depuis le 9 juillet 2026 et compte dans l'exercice fiscal 2026-2027. Mais qu'en est-il des autres projets de cette année ?

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Rappelons qu'au début du mois de juin, Ubisoft annonçait une vague de licenciements impactant 380 employés. Même si des noms reviennent dans l'actualité, peu d'informations ont circulé concernant les titres à venir. Mais un rapport financier annuel pour l'exercice 2025-2026 relayé par GamesRadar donne de précieux détails sur l'avenir de l'éditeur-développeur.

Un catalogue 2026-2027 moins important, mais marqué par Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Le document en question indique que, pour l'exercice fiscal en cours (soit du 1er avril 2026 au 31 mars 2027), seuls Assassin's Creed: Black Flag Resynced et « d'autres jeux premium ciblés » non annoncés sont prévus. Néanmoins, un constat ressort : le calendrier global sera moins important que les années habituelles. Mais cette révélation n'est pas étonnante car la sortie de Grand Theft Auto VI en novembre 2026 a chamboulé les plans de nombreux éditeurs et développeurs.

Beaucoup ont donc décidé de laisser l'année 2026 au mastodonte de Rockstar Games et de sortir leurs titres phares début 2027 ou lors du prochain exercice fiscal. C'est justement ce que ce document annonce avec un « catalogue de contenus nettement plus étoffé » pour les exercices 2027-2028 et 2028-2029. Des noms sont même déjà mentionnés et ils pourraient donner le sourire à certains joueurs.

Des noms déjà connus… et d'autres qui semblent éternellement absents

Si aucune date ou année n'est précisée, le document stipule que de nouveaux titres issus des franchises Assassin's Creed, Far Cry et Ghost Recon ainsi qu'une accélération des jeux service d'Ubisoft seraient prévus lors des deux prochaines années fiscales. Pour les deux premiers, les joueurs pensent instantanément à Assassin's Creed Hexe et à Far Cry 7, qui pourraient arriver courant 2027.

Pour Ghost Recon, le mystère reste entier. Mais le plus inquiétant est que d'autres noms ne sont pas mentionnés comme Beyond Good & Evil 2. La situation peut encore évoluer avant le début de l'exercice fiscal 2027, toutefois, il faudra être très patient avant de revoir les grandes licences d'Ubisoft sur nos consoles.