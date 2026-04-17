La date de sortie Assassin's Creed: Black Flag Resynced fuite avant l'heure

Le retour d'Edward Kenway se précise enfin. Attendu de longue date, le remake d'Assassin's Creed Black Flag, baptisé Resynced, vient de voir sa date de sortie et ses premiers détails de gameplay fuiter sur la toile avant même son annonce officielle par Ubisoft.
Alors que les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs mois, le voile se lève enfin sur le très attendu remake des aventures d'Edward Kenway
. Selon des informations récentes partagées par des sources réputées de l'industrie, le titre développé par Ubisoft s'apprête à débarquer très vite sur nos PC et consoles, alors que sa présentation au grand public aurait été décalée d'une semaine.
Une sortie estivale confirmée par les fuites
C'est par l'intermédiaire de Tom Henderson
, journaliste bien connu du milieu, que la nouvelle est tombée. Une présentation privée d'une trentaine de minutes a été diffusée à une sélection de créateurs de contenu et de médias ce 16 avril. Cette session a permis de confirmer la date de sortie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, fixée au jeudi 9 juillet 2026
. L'annonce officielle par l'éditeur français devrait quant à elle intervenir dès la semaine prochaine, alors qu'une présentation au grand public devait également avoir lieu ce 16 avril.
Initialement prévu pour coïncider avec le quarantième anniversaire d'Ubisoft en mars de cette année, le jeu a subi les conséquences d'une vaste restructuration interne. Cette période de turbulences a entraîné de multiples reports et annulations de projets afin de retrouver une croissance financière stable.
Le développement du titre, supervisé en partie par le studio Ubisoft Singapour fort de son expérience sur les batailles navales, est donc sur le point d'aboutir. Une fuite récente sur le lanceur de l'éditeur a même révélé la description officielle du jeu
, invitant les joueurs à mettre les voiles vers les Caraïbes et confirmant sa disponibilité dès le premier jour sur le service d'abonnement premium de la marque.
Un retour aux sources assumé
L'une des révélations majeures de cette présentation concerne la direction de gameplay choisie par les développeurs. Contrairement aux récents épisodes canoniques de la saga, cette nouvelle itération abandonne totalement la dimension jeu de rôle. Il n'y aura donc pas de statistiques complexes ou de niveaux d'ennemis à gérer. Le titre se recentre sur une aventure narrative en solitaire
, fidèle à l'expérience originale de 2013.
Si la structure globale reste fidèle à l'œuvre d'origine, le moteur de jeu bénéficie d'améliorations significatives. Le système de combat s'inspirera grandement des mécaniques dynamiques introduites dans les épisodes les plus récents. De plus, le monde ouvert caribéen profitera d'un système météorologique évolutif particulièrement poussé
, garantissant une immersion totale lors des affrontements navals.
Enfin, un changement majeur attend les puristes de la licence. L'arc narratif se déroulant dans le présent semble avoir été définitivement supprimé de cette version. Les joueurs pourront ainsi se concentrer exclusivement sur le parcours fascinant d'Edward Kenway
, passant de simple pirate à membre influent de la confrérie des Assassins, sans aucune interruption temporelle. Ce choix audacieux confirme la volonté du studio de proposer une expérience fluide et ininterrompue, répondant ainsi à une demande récurrente de la communauté depuis plusieurs années.
Tout cela devrait se confirmer d'ici quelques jours, à moins que ces rumeurs soient fausses. Rappelons que tant que rien n'est officiel, toutes ces informations doivent être prises avec des pincettes.
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