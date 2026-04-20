Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Ubisoft nous donne enfin rendez-vous pour une présentation complète

Ubisoft vient d'officialiser la présentation imminente d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced. L'éditeur français donne rendez-vous aux joueurs du monde entier pour découvrir cette nouvelle version très attendue des aventures d'Edward Kenway, le pirate le plus célèbre de la franchise.
Les bruits de couloir se multipliaient depuis plusieurs semaines sur la toile, et l'éditeur a finalement décidé de rompre le silence. Alors que de nombreux initiés de l'industrie s'attendaient à une prise de parole jeudi dernier, c'est finalement avec un léger décalage que la firme a choisi de lancer les hostilités
. Le retour de l'épisode maritime culte est tout proche et nous en saurons plus d'ici quelques jours.
Quand aura lieu la présentation d'Assassin's Creed Black Flag Resynced ?
Il ne faudra pas patienter bien longtemps avant de découvrir les premières images d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced
. Ubisoft a fixé la date de la présentation mondiale au jeudi 23 avril à 18 heures, heure française
. Cet événement numérique sera diffusé sur les plateformes habituelles de l'éditeur, notamment YouTube et Twitch, permettant à la communauté internationale de suivre l'annonce en direct.
Si la durée de la diffusion reste encore inconnue, on peut s'attendre à une première bande-annonce cinématique, voire à quelques extraits de jeu pour illustrer les améliorations apportées à cette nouvelle itération. Les développeurs devraient aussi apporter quelques précisions, afin que la communauté puisse avoir quelques détails croustillants sur ce remake, voire une date de sortie.
Un secret de polichinelle assumé par l'éditeur
La communication autour de cette révélation joue habilement sur les fuites qui ont précédé l'annonce officielle. Plutôt que d'ignorer les innombrables rumeurs qui ont inondé les réseaux sociaux ces derniers jours, les équipes en charge des relations publiques ont préféré opter pour l'autodérision
. Sur ses canaux officiels, le studio a partagé un message qui ne laisse aucune place au doute quant à sa pleine conscience de la situation.
On sait que vous savez. Et il est temps que vous en sachiez encore plus. RDV le jeudi 23 avril à 18H pour la présentation mondiale d'Assassin's Creed Black Flag Resynced !
La petite vidéo précise également qu'il s'agissait du « secret le moins bien gardé du jeu vidéo
».
Rendez-vous donc ce 23 avril en fin de journée pour voir à quoi ressemblera cette nouvelle version de Black Flag, mais aussi si la date de sortie, qui a leaké il y a peu, est confirmée
.
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