Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de juillet 2026
le 01 juillet 2026 à 10h58
Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de différentes plateformes, peuvent découvrir de nouveaux jeux vidéo. Qu'il s'agisse de AAA ou de titres indépendants, les prochaines semaines vont être plutôt chargées et nous promettent de belles aventures vidéoludiques. D'ailleurs, il se peut que vous soyez un peu perdus à ce propos et que vous ne vous rappeliez pas quand tel ou tel jeu sort.
C'est pourquoi nous avons préparé, dans ce qui suit, le calendrier des sorties jeux vidéo de juillet 2026, pour que vous y voyiez plus clair et que vous puissiez vous préparer au mieux.
Calendrier des sorties jeux vidéo du mois de juillet 2026
Ci-dessous, vous pouvez donc retrouver la liste des jeux arrivant au cours du mois de juillet 2026. Pour chaque d'entre vous, nous vous précisons, bien évidemment, sa date de sortie ainsi que les plateformes concernées, afin que vous ayez toutes les informations clés en votre possession.
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Comme vous pourrez le constater avec le listing ci-dessous, le mois de juillet 2026 sera plutôt chargé, notamment avec le retour d'Edward Kenway via Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Ce mois-ci marquera également l'arrivée de la version 1.0 de Palworld, mais aussi plusieurs portages de jeux sur Switch 2 ainsi qu'extensions. Mais, sans plus attendre, voici le calendrier des sorties jeux vidéo de juillet 2026.
|
Jeu
|Date de sortie
|Plateformes
|High On Life 2
|1er juillet
|Switch 2
|
Rhythm Paradise Groove
|2 juillet
|Switch 2
|DOOM: The Dark Ages - Revelations
|7 juillet
|PS5, Xbox Series, PC
|Moonlight Peaks
|7 juillet
|PC, Switch, Switch 2
|Assassin's Creed: Black Flag Resynced
|9 juillet
|PS5, Xbox Series, PC
|Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok
|9 juillet
|PS5, PS4, PC, Switch 2
|EA Sports College Football 27
|9 juillet
|PS5, Xbox Series, PC
|Palworld - Version 1.0
|10 juillet
|PS5, Xbox Series, PC
|Hell Clock
|14 juillet
|PS5, Xbox Series
|D-topia
|14 juillet
|PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
|Cozy Grove: Camp Spirit
|15 juillet
|PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Switch, Switch 2
|Moss: The Forgotten Relic
|16 juillet
|PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
|PowerWash Simulator 2 - Pack Star Wars
|16 juillet
|PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
|The Planet Crafter
|21 juillet
|PS5, Xbox Series
|Tears of Metal
|22 juillet
|PC
|Splatoon Raiders
|23 juillet
|Switch 2
|Final Fantasy X/X-2 HD Remaster
|23 juillet
|Switch 2
|Halo: Campaign Evolved
|28 juillet
|PS5, Xbox Series, PC
|Xenoblade Chronicles 2 Definitive Edition
|30 juillet
|Switch 2
|The Relic: First Guardian
|31 juillet
|PS5, PC
Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'espace commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo de juillet 2026. Rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour découvrir ou bien redécouvrir toutes ces expériences vidéoludiques.
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