Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de juillet 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 juillet 2026 à 10h58
Envie de savoir ce que vous réserve le mois de juillet 2026 en termes d'aventures vidéoludiques ? Retrouvez un récapitulatif des jeux arrivant dans les semaines à venir.
Calendrier : Les sorties jeux vidéo du mois de juillet 2026

Tous les mois, les joueurs et les joueuses, venant de différentes plateformes, peuvent découvrir de nouveaux jeux vidéo. Qu'il s'agisse de AAA ou de titres indépendants, les prochaines semaines vont être plutôt chargées et nous promettent de belles aventures vidéoludiques. D'ailleurs, il se peut que vous soyez un peu perdus à ce propos et que vous ne vous rappeliez pas quand tel ou tel jeu sort.

C'est pourquoi nous avons préparé, dans ce qui suit, le calendrier des sorties jeux vidéo de juillet 2026, pour que vous y voyiez plus clair et que vous puissiez vous préparer au mieux.

Calendrier des sorties jeux vidéo du mois de juillet 2026

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Ci-dessous, vous pouvez donc retrouver la liste des jeux arrivant au cours du mois de juillet 2026. Pour chaque d'entre vous, nous vous précisons, bien évidemment, sa date de sortie ainsi que les plateformes concernées, afin que vous ayez toutes les informations clés en votre possession.

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Comme vous pourrez le constater avec le listing ci-dessous, le mois de juillet 2026 sera plutôt chargé, notamment avec le retour d'Edward Kenway via Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Ce mois-ci marquera également l'arrivée de la version 1.0 de Palworld, mais aussi plusieurs portages de jeux sur Switch 2 ainsi qu'extensions. Mais, sans plus attendre, voici le calendrier des sorties jeux vidéo de juillet 2026.

Jeu
 Date de sortie Plateformes
High On Life 2 1er juillet Switch 2
Rhythm Paradise Groove
 2 juillet Switch 2
DOOM: The Dark Ages - Revelations 7 juillet PS5, Xbox Series, PC
Moonlight Peaks 7 juillet PC, Switch, Switch 2
Assassin's Creed: Black Flag Resynced 9 juillet PS5, Xbox Series, PC
Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok 9 juillet PS5, PS4, PC, Switch 2
EA Sports College Football 27 9 juillet PS5, Xbox Series, PC
Palworld - Version 1.0 10 juillet PS5, Xbox Series, PC
Hell Clock 14 juillet PS5, Xbox Series
D-topia 14 juillet PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
Cozy Grove: Camp Spirit 15 juillet PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Switch, Switch 2
Moss: The Forgotten Relic 16 juillet PS5, Xbox Series, PC, Switch, Switch 2
PowerWash Simulator 2 - Pack Star Wars 16 juillet PS5, Xbox Series, PC, Switch 2
The Planet Crafter 21 juillet PS5, Xbox Series
Tears of Metal 22 juillet PC
Splatoon Raiders 23 juillet Switch 2
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster 23 juillet Switch 2
Halo: Campaign Evolved 28 juillet PS5, Xbox Series, PC
Xenoblade Chronicles 2 Definitive Edition 30 juillet Switch 2
The Relic: First Guardian 31 juillet PS5, PC

Miniature vidéo

Si vous repérez un oubli majeur de notre part, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'espace commentaires ci-dessous afin que nous puissions mettre à jour ce calendrier des sorties jeux vidéo de juillet 2026. Rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour découvrir ou bien redécouvrir toutes ces expériences vidéoludiques.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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