Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Ubisoft confirme qu'il y aura bien du sang

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 avril 2026 à 18h41
La récente présentation d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced a suscité l'inquiétude des joueurs face à l'absence totale d'hémoglobine lors des combats. Le producteur du jeu a rapidement pris la parole pour rassurer la communauté sur l'aspect édulcoré de cette première séquence de gameplay.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Ubisoft confirme qu'il y aura bien du sang

La récente présentation de gameplay d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui a aussi confirmé sa date de sortie, a laissé une partie de la communauté perplexe. Alors que le titre promet de replonger les joueurs dans l'âge d'or de la piraterie avec une plastique modernisée, un détail frappant n'a pas échappé à l'œil attentif des joueurs. Les affrontements à l'épée et les assassinats furtifs manquaient cruellement d'impact visuel, la faute à une absence totale de sang à l'écran. Cette approche étrangement aseptisée a immédiatement fait réagir sur les réseaux sociaux.

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Face à l'incompréhension grandissante, Justin Ng, le producteur du jeu, a dû intervenir sur Twitter pour éteindre l'incendie. Il a pris la parole sur les réseaux sociaux afin de clarifier la situation et confirmer que la séquence diffusée avait été volontairement atténuée pour la présentation.

Quelques points à aborder rapidement, je suppose (en espérant ne pas m'attirer d'ennuis). Il y aura du sang dans le jeu final, et ce ne sera pas un DLC payant. Nous avons pris note des commentaires concernant les effets visuels et les indices sonores des combats. Ils sont en train d'être atténués.

Cette pratique de lisser les présentations en direct n'est pas inédite dans l'industrie et plusieurs jeux en ont été victimes ces derniers mois, notamment dans le but de rendre ces présentations accessibles à toutes et à tous. De plus, Ubisoft a pour habitude d'intégrer une option permettant de désactiver le sang dans ses productions récentes, comme cela a été le cas pour Assassin's Creed Odyssey, Valhalla et Shadows par exemple. Il est donc fort probable que ce paramètre ait simplement été activé lors du direct.

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Au delà de la polémique sur la violence visuelle, une partie de la communauté s'est également interrogée sur la fidélité de ce remake envers l'œuvre originale. Justin Ng a tenu à rassurer les puristes en confirmant le retour des mécaniques de furtivité sociale. Les joueurs pourront toujours se fondre dans la foule ou engager des danseuses pour distraire les gardes.

Miniature vidéo

Le rendez-vous est donc donné le 9 juillet pour découvrir Assassin's Creed: Black Flag Resynced, sur PC, PS5 et Xbox Series. Des informations complémentaires devraient être communiquées par Ubisoft d'ici là. D'ailleurs, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur PC :

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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