Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Emplacement de tous les portraits

Nous vous indiquons l'emplacement de tous les portraits sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, afin que vous puissiez les récupérer facilement et rapidement.

Les joueurs et les joueuses qui souhaitent empocher le 100 % ou trophée Platine de Assassin's Creed: Black Flag Resynced vont devoir partir en quête de certains collectibles, disséminés aux quatre coins du monde ouvert. Ces derniers doivent, ainsi, nécessairement collecter tous les portraits disponibles sur le remake.

Afin de vous faire gagner du temps et faciliter nos recherches, nous vous précisons l'emplacement de tous les portraits sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, tout en vous apportant des informations utiles à ce sujet.

Emplacement de tous les portraits sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Pour obtenir le trophée/succès « À la mémoire de mes ennemis » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les joueurs et les joueuses doivent rassembler tous les portraits disponibles sur le jeu et les accrocher dans le Manoir (à Great Inagua). Pour autant, ces collectibles, qui sont au nombre de 11, ne sont pas forcément faciles à dénicher, d'autant plus que certains exigent de remplir des prérequis spécifiques. D'ailleurs, nous vous conseillons d'aller récupérer tous les portraits une fois que vous avez terminé l'aventure principale, sinon certains d'entre eux ne seront peut-être pas disponibles.

Mais, sans plus attendre, voici l'emplacement de tous les portraits disponibles sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, avec des détails concernant leur localisation et leur moyen d'obtention :

Portrait de Julien Du Casse Emplacement et comment l'obtenir → À récupérer dans le Manoir (coordonnées : 827,443), et plus précisément dans le hall d'entrée.

Portrait de Laurens Prins Emplacement et comment l'obtenir → Dans son manoir (coordonnées : 594,174) à Kingston. Celui-ci est placé à l'étage, qui peut être rejoint via une fenêtre sur la droite (quand vous faites face à la bâtisse).

Portrait du Commodore Chamberlaine Emplacement et comment l'obtenir → Dans la maison dudit personnage (coordonnées : 589,757) à Nassau.

Portrait de Barbe-Noire Emplacement et comment l'obtenir → Obtenu automatiquement après avoir terminé la quête secondaire « Trésor de Barbe-Noire ». Celle-ci apparaîtra après avoir progressé dans l'histoire principale.

Portrait de Stede Bonnet Emplacement et comment l'obtenir → Obtenu automatiquement après avoir terminé la quête secondaire « Capitaine Stede Bonnet ». Celle-ci apparaîtra après avoir progressé dans l'histoire principale, et plus précisément après avoir fini la quête « Abandonnés ».

Portrait de Ben Hornigold Emplacement et comment l'obtenir → À Santallinas (coordonnées : 185,225), et plus précisément dans le navire échoué (coordonnées : 191,223) au nord-est de la plage. Il faut avoir progressé dans l'aventure principale pour y avoir accès.

Portrait de Robert Maynard Emplacement et comment l'obtenir → Obtenu possiblement durant la quête « Dans un monde sans or », plutôt vers la fin, lorsque vous devez vous rendre sur les lieux du trésor de Maynard (coordonnées : 601,134). Le portrait est près de l'église. Cette quête vous sera proposée une fois que vous aurez fini la séquence 11. Si vous n'avez pas pris le portrait lors de la quête, il vous suffit de retourner à l'endroit pour le récupérer.

Portrait de Woodes Rogers Emplacement et comment l'obtenir → Dans le manoir dudit personnage (coordonnées : 618,171), à Kingston. Il est possible de le récupérer durant la quête « Les adieux du gouverneur ».

Portrait de Bartholomew Roberts Emplacement et comment l'obtenir → À Principe (endroit visité durant l'histoire principale - coordonnées : 934,415), et plus précisément dans une petite tente (coordonnées : 113,20).

Portrait de Laureano de Torres Emplacement et comment l'obtenir → Dans le fort (coordonnées : 224,595) à La Havane. Le portrait est dans une petite pièce que vous pouvez atteindre en passant par l'extérieur/les remparts.

Portrait d'El Tiburon Emplacement et comment l'obtenir → Dans le fort au nord-ouest (coordonnées : 204,608) à La Havane. Là encore, vous devez passer par l'extérieur, et plus précisément les remparts au nord (endroit où il y a plusieurs plateformes en bois), pour rejoindre une petite pièce avec le portrait.









Maintenant que vous avez réussi à obtenir tous les portraits sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il ne vous reste plus qu'à les accrocher dans le Manoir, situé à Great Inagua. Vous débloquerez alors le trophée/succès « À la mémoire de mes ennemis » du remake. En récompense, vous obtiendrez également le costume Manteau de Haytham Kenway, qui fait partie des tenues légendaires du jeu.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides.