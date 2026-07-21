Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Le dernier officier, comment débloquer Tobias Smith « le Mort-vivant » ?

Nous vous expliquons comment débloquer le dernier officier, soit Tobias Smith alias le Mort-vivant, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Durant le périple d'Edward Kenway sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les joueurs et les joueuses peuvent débloquer plusieurs officiers, qui accordent des bonus plus ou moins intéressants pour le Jackdaw. Cependant, il n'est pas très facile de rencontrer et surtout d'inviter Tobias Smith, aussi dit « le Mort-vivant » et considéré comme le dernier officier, à rejoindre l'équipage du Jackdaw.

C'est pourquoi, nous vous indiquons, dans ce qui suit, comment débloquer le dernier officier, c'est-à-dire Tobias « le Mort-vivant » Smith, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Comment débloquer le dernier officier, soit Tobias Smith, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Les prérequis pour débloquer Tobias Smith sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Afin de débloquer Tobias Smith, c'est-à-dire le dernier officier, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il convient d'avoir plusieurs heures de jeu à son actif, étant donné qu'il faut progresser dans la quête principale ainsi que dans certaines missions annexes. Mais, voici les prérequis à remplir pour débuter la mission permettant de débloquer Tobias Smith sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced :

Terminer les quêtes liées aux deux autres officiers, Lucy Baldwin et Le Padre.

Terminer la séquence 11 : Tout est permis (quête principale).

Avoir accès à la quête « Dans un monde sans or » Celle-ci apparaîtra dans votre journal de quêtes, via le menu dédié au monde/à la carte.



Normalement, la quête « Dans un monde sans or » devrait apparaître après avoir terminé la séquence 11. Dans notre cas, nous nous sommes lancés dans cette mission après avoir fini l'histoire principale, mais cela ne semble pas être un prérequis.

Débloquer Tobias Smith sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Si vous remplissez les prérequis cités ci-dessus et que vous avez bien accès à la quête « Dans un monde sans or », vous pouvez, dès lors, débloquer Tobias Smith, alias le « Mort-vivant », sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Pour cela, il vous suffit d'effectuer les premières missions de cette série de quêtes liée à Maynard. À un moment donné, vous rencontrerez Tobias Smith, que vous amènerez dans votre repaire, à Great Inagua (nous ne vous partageons pas de détails pour vous garder la surprise). Par la suite, vous devrez aller le voir sur la plage et lui parler. Après cette discussion, Tobias Smith rejoindra votre équipage.

Des détails sur l'officier Tobias Smith sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Tobias Smith est le dernier officier que vous puissiez recruter. Ce personnage est, plus précisément, un maître-artilleur, qui offre un bonus passif non négligeable, soit : « Les canons de bordée tirent désormais une salve supplémentaire, ce qui augmente considérable leur puissance de feu ».

D'ailleurs, avant de vous attaquer aux navires légendaires, dont nous vous donnons l'emplacement dans un article dédié, nous vous recommandons d'avoir débloqué ce personnage important. Soulignons également qu'après avoir recruté Tobias Smith, vous devriez normalement avoir obtenu le trophée/succès « Tout le monde sur le pont » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.