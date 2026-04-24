Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Les nouveautés et améliorations de cette nouvelle version

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 avril 2026 à 16h17
Retrouvez un récapitulatif concernant les nouveautés ainsi que les améliorations d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced par rapport au jeu original.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Les nouveautés et améliorations de cette nouvelle version

Maintenant qu'Ubisoft a officiellement révélé Assassin's Creed: Black Flag Resynced, notamment lors de la présentation mondiale du 23 avril 2026, de plus amples détails concernant le titre sont connus. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de ce remake et se demandent notamment quelles sont les nouveautés ou améliorations proposées dans Assassin's Creed: Black Flag Resynced par rapport au jeu original, sortie en 2013. 

Dans ce qui suit, nous vous proposons un récapitulatif à propos des nouveaux contenus, des nouvelles fonctionnalités ou encore des améliorations disponibles dans Assassin's Creed: Black Flag Resynced, afin que vous y voyez plus clair et que vous soyez prêt pour son lancement prévu pour cet été 2026.

Récapitulatif des nouveautés et améliorations d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Loin d'être une simple version remasterisée du jeu de 2013, Assassin's Creed: Black Flag Resynced est bien un remake, étant donné qu'Ubisoft entend proposer une « expérience fidèle et enrichie » aux joueurs et aux joueuses. De ce fait, la communauté peut s'attendre à des différences significatives entre cette nouvelle version et Assassin's Creed: Black Flag. Celles-ci seront perceptibles d'un point de vue technologique et dans le gameplay. Ubisoft a, d'ailleurs, déjà partagé de premiers détails au sujet des nouveautés et améliorations disponibles dans Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Les améliorations graphiques et technologiques d'AC: Black Flag Resynced

Pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Ubisoft a décidé d'utiliser le moteur Anvil. Cela sous-entend que diverses améliorations graphiques et technologiques seront au rendez-vous :

  • Éclairage par ray tracing avec illumination globale
  • Performances optimisées (avec 60 FPS sur consoles)
  • Prise en charge des micropolygones et le rendu 3D (PBR)
  • Modernisation du rendu et de la simulation de l'eau
  • Météo dynamique
  • La météo et les combats ont un impact sur les objets destructibles

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Les nouveautés et améliorations pour le gameplay d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Évidemment, Ubisoft a retravaillé plusieurs éléments du gameplay du jeu original pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Les joueurs et les joueuses peuvent, ainsi, s'attendre à des nouveautés du côté du système de combat, de parkour, d'infiltration ou encore de combat naval :

  • Discrétion/Infiltration :
    • Mode Observation, qui permet une vision d'aigle étendue
    • Possibilité de s'accroupir partout, une fois au sol
    • Plongeon libre
    • Ombres et faible luminosité pour les phases d'infiltration
  • Système de combat : 
    • Nouvelles éliminations viscérales
    • Système de parade
    • Nouvel archétype d'ennemi : le démolisseur
    • Nouvelles techniques (dague à corde et pistolet)
  • Parkour : 
    • Sauts manuels
    • Éjections sur le côté et en arrière
    • Transitions plus rapides entre les mouvements
  • Combat naval :
    • Nouvelles armes secondaires (barils de mitraille et canons de 8 livres)
    • Différents équipements pour les navires et factions ennemis en fonction des alliances

Les nouveaux contenus d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Bien qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne disposera pas de dimension multijoueur et de DLC, les développeurs de chez Ubisoft ont prévu de proposer de nouveaux contenus sur cette version :

  • Nouveaux officiers pouvant être assignés au Jackdaw
    • Chaque officier a une aptitude spéciale pour le combat naval
  • Nouvelles récompenses et rencontres uniques sur les îles de la carte
  • Missions supplémentaires et nouvelles scènes avec le casting original
  • Davantage d'options de personnalisation pour le Jackdaw
    • Cela comprend de nouveaux skins, mais aussi des animaux de compagnie (chat, singe)
  • Refonte de la flotte d'Edward Kenway
    • Possibilité, notamment, de générer des revenus passifs grâce à des activités rares et des échanges en utilisant les navires capturés
  • 10 nouveaux morceaux chantés par l'équipage
    • Les anciens chants de marins seront toujours disponibles

Miniature vidéo

Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Assassin's Creed: Black Flag Resynced proposera d'importantes améliorations et nouveautés. Pour essayer tout cela, manette en main, il va toutefois falloir attendre jusqu'au 9 juillet 2026. Date à laquelle Assassin's Creed: Black Flag Resynced se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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