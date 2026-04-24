Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Les nouveautés et améliorations de cette nouvelle version
le 24 avril 2026 à 16h17
Maintenant qu'Ubisoft a officiellement révélé Assassin's Creed: Black Flag Resynced, notamment lors de la présentation mondiale du 23 avril 2026, de plus amples détails concernant le titre sont connus. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses s'interrogent à propos de ce remake et se demandent notamment quelles sont les nouveautés ou améliorations proposées dans Assassin's Creed: Black Flag Resynced par rapport au jeu original, sortie en 2013.
Dans ce qui suit, nous vous proposons un récapitulatif à propos des nouveaux contenus, des nouvelles fonctionnalités ou encore des améliorations disponibles dans Assassin's Creed: Black Flag Resynced, afin que vous y voyez plus clair et que vous soyez prêt pour son lancement prévu pour cet été 2026.
Récapitulatif des nouveautés et améliorations d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Loin d'être une simple version remasterisée du jeu de 2013, Assassin's Creed: Black Flag Resynced est bien un remake, étant donné qu'Ubisoft entend proposer une « expérience fidèle et enrichie » aux joueurs et aux joueuses. De ce fait, la communauté peut s'attendre à des différences significatives entre cette nouvelle version et Assassin's Creed: Black Flag. Celles-ci seront perceptibles d'un point de vue technologique et dans le gameplay. Ubisoft a, d'ailleurs, déjà partagé de premiers détails au sujet des nouveautés et améliorations disponibles dans Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
Les améliorations graphiques et technologiques d'AC: Black Flag Resynced
Pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Ubisoft a décidé d'utiliser le moteur Anvil. Cela sous-entend que diverses améliorations graphiques et technologiques seront au rendez-vous :
- Éclairage par ray tracing avec illumination globale
- Performances optimisées (avec 60 FPS sur consoles)
- Prise en charge des micropolygones et le rendu 3D (PBR)
- Modernisation du rendu et de la simulation de l'eau
- Météo dynamique
- La météo et les combats ont un impact sur les objets destructibles
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Les nouveautés et améliorations pour le gameplay d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Évidemment, Ubisoft a retravaillé plusieurs éléments du gameplay du jeu original pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Les joueurs et les joueuses peuvent, ainsi, s'attendre à des nouveautés du côté du système de combat, de parkour, d'infiltration ou encore de combat naval :
- Discrétion/Infiltration :
- Mode Observation, qui permet une vision d'aigle étendue
- Possibilité de s'accroupir partout, une fois au sol
- Plongeon libre
- Ombres et faible luminosité pour les phases d'infiltration
- Système de combat :
- Nouvelles éliminations viscérales
- Système de parade
- Nouvel archétype d'ennemi : le démolisseur
- Nouvelles techniques (dague à corde et pistolet)
- Parkour :
- Sauts manuels
- Éjections sur le côté et en arrière
- Transitions plus rapides entre les mouvements
- Combat naval :
- Nouvelles armes secondaires (barils de mitraille et canons de 8 livres)
- Différents équipements pour les navires et factions ennemis en fonction des alliances
Experience smooth and improved iconic parkour moves... from free jumps, to back ejects, and side ejects! 🧗🏴☠️#AssassinsCreed pic.twitter.com/HJE80Nyjfr— Assassin's Creed (@assassinscreed) April 23, 2026
Les nouveaux contenus d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Bien qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne disposera pas de dimension multijoueur et de DLC, les développeurs de chez Ubisoft ont prévu de proposer de nouveaux contenus sur cette version :
- Nouveaux officiers pouvant être assignés au Jackdaw
- Chaque officier a une aptitude spéciale pour le combat naval
- Nouvelles récompenses et rencontres uniques sur les îles de la carte
- Missions supplémentaires et nouvelles scènes avec le casting original
- Davantage d'options de personnalisation pour le Jackdaw
- Cela comprend de nouveaux skins, mais aussi des animaux de compagnie (chat, singe)
- Refonte de la flotte d'Edward Kenway
- Possibilité, notamment, de générer des revenus passifs grâce à des activités rares et des échanges en utilisant les navires capturés
- 10 nouveaux morceaux chantés par l'équipage
- Les anciens chants de marins seront toujours disponibles
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, Assassin's Creed: Black Flag Resynced proposera d'importantes améliorations et nouveautés. Pour essayer tout cela, manette en main, il va toutefois falloir attendre jusqu'au 9 juillet 2026. Date à laquelle Assassin's Creed: Black Flag Resynced se rendra disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
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