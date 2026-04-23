Assassin's Creed: Black Flag Resynced officialise sa date de sortie, avec une première bande-annonce

Le secret le moins bien gardé d'Ubisoft est enfin officiel. Assassin's Creed Black Flag Resynced, le remake très attendu des aventures d'Edward Kenway, sortira le 9 juillet 2026. Entre refonte graphique, gameplay modernisé et batailles navales enrichies, les pirates s'apprêtent à reprendre la mer.

Après des semaines de rumeurs et une fuite massive relayée par Insider Gaming la semaine dernière, Ubisoft a finalement levé le voile sur l'un de ses projets les plus attendus. Assassin's Creed: Black Flag Resynced n'est plus un mythe. Le titre voguera sur nos consoles et PC le 9 juillet 2026. Une annonce qui fait suite à une présentation de trente minutes diffusée aux créateurs de contenu, initialement prévue pour le 16 avril avant d'être repoussée.

Un remake total sous le moteur Anvil

Développé principalement par le studio Ubisoft Singapour, ce projet se présente comme une refonte complète du jeu culte sorti en 2013. Fini le simple lissage haute définition, les développeurs ont opté pour la dernière version du moteur Anvil afin de proposer des visuels véritablement modernes. L'objectif est clair, sublimer les Caraïbes et l'Âge d'Or de la piraterie pour les standards actuels de l'industrie vidéoludique.

Mais la refonte ne s'arrête pas à l'aspect visuel. Le gameplay a été repensé en profondeur pour correspondre aux attentes des joueurs d'aujourd'hui. Les combats intègrent désormais un système basé sur la parade, tandis que l'infiltration et le parkour bénéficient d'améliorations significatives. Les batailles navales, véritable cœur de l'expérience originale, profitent de mécaniques approfondies qui promettent des affrontements épiques en pleine mer. Ubisoft annonce également du contenu narratif inédit pour enrichir l'histoire d'Edward Kenway, offrant ainsi une nouvelle perspective sur son parcours.

Des éditions multiples et le retour de Woodkid

Côté ambiance, la bande sonore s'annonce mémorable avec le retour confirmé de l'artiste Woodkid, nommé aux Grammy Awards. Ce dernier collabore à nouveau avec la franchise pour proposer un morceau réimaginé qui sera dévoilé plus tard dans l'année. Une touche artistique majeure qui promet de sublimer les rencontres avec des figures historiques incontournables comme Barbe Noire, Anne Bonny ou Calico Jack.

Le titre sera commercialisé au prix public conseillé de 59,99 euros pour son édition standard sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via l'Ubisoft Store, Steam et l'Epic Games Store. Il intégrera par ailleurs le catalogue de l'abonnement Ubisoft+. Pour les collectionneurs et les passionnés, l'éditeur a prévu plusieurs offres alléchantes afin de célébrer ce retour en grande pompe.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Toute précommande garantira l'accès au pack Carmin de Barbe-Noire, incluant une tenue exclusive pour le héros, une paire de sabres et un ensemble de pistolets. Outre l'édition Deluxe numérique comprenant des packs cosmétiques additionnels pour le navire et le personnage, les fans les plus investis pourront se tourner vers l'édition Collector. Celle-ci proposera une figurine détaillée d'Edward Kenway, une broche en métal, un boîtier SteelBook exclusif ainsi qu'une carte du monde en tissu.

Malgré la fuite préalable de la date de sortie, l'engouement autour de ce retour aux sources reste totalement intact. Les joueurs n'ont donc que quelques mois à patienter, pour ne pas dire une poignée de semaines, avant de découvrir Assassin's Creed: Black Flag Resynced sur PC, PS5 et Xbox Series.