Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Plan de puissance de harpon ultime, où l'obtenir ?

Nous vous précisons où et comment récupérer le plan de puissance de harpon ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Pour débloquer les dernières améliorations des différents éléments du Jackdaw sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les joueurs et les joueuses doivent nécessairement se mettre en quête de plans spécifiques. Ainsi, il en faut notamment un pour le harpon. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas où chercher.

C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit, où et comment obtenir le plan de puissance de harpon ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, afin de vous faire gagner du temps.

Où obtenir le plan de puissance de harpon ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Récupérer le plan de puissance de harpon ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Pour obtenir le plan de puissance de harpon ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il n'est nul besoin d'explorer une épave sous-marine, mais bien de s'adonner à une petite chasse au trésor. D'ailleurs, la carte au trésor adéquate se trouve sur Mariguana Island (coordonnées : 848,514), qui est située dans la région Gibara.

Cette carte vous donne, comme vous l'aurez compris, l'emplacement de l'objet convoité. Vous devez, dès lors, vous rendre à Andreas Island (coordonnées : 544,693), dans la zone Eleuthera. Là-bas, et plus précisément au pied de deux palmiers, vous pourrez creuser afin de récupérer le plan de puissance de harpon ultime.





La dernière amélioration du harpon sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Maintenant que vous avez réussi à obtenir le plan de puissance de harpon ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, vous pouvez rendre visite à un Capitaine de port (celui de votre choix) afin de débloquer la dernière amélioration de cet élément attenant au Jackdaw. Il convient de noter que cela vous coûtera 4 000 Reales et que cette amélioration vous permettra d'augmenter les dégâts maximaux du harpon.

Si vous êtes à la recherche d'autres plans d'amélioration pour le navire d'Edward Kenway, sachez que nous vous expliquons comment dénicher celui pour la réserve de barils explosifs dans un guide dédié.

En guise de conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides.