Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Tenue de squelette pour l'équipage, où et comment l'obtenir ?

Nous vous indiquons où et comment trouver la tenue de squelette pour l'équipage sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

En plus de pouvoir changer la tenue d'Edward Kenway, les joueurs et les joueuses de Assassin's Creed: Black Flag Resynced peuvent modifier l'apparence de l'équipage du Jackdaw en sélectionnant un skin parmi ceux obtenus au préalable. L'un d'entre eux, nommé Costumes d'équipage décédé, permet notamment de transformer les membres de l'équipage en squelette. Cependant, celui-ci n'est pas forcément facile à récupérer.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons où et comment trouver la tenue de squelette pour l'équipage, soit Costumes d'équipage décédé, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Où et comment obtenir la tenue de squelette pour l'équipage sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Acheter la tenue de squelette/Costumes d'équipage décédé sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Pour obtenir la tenue de squelette, soit les Costumes d'équipage décédé, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, vous devez vous rendre à un endroit bien précis : le magasin général situé aux coordonnées 550,638, dans la région de Gibara. Comme vous pourrez le constater, il s'agit d'une petite île, qui n'est pas nommée.

Rendez-vous donc à cet endroit, puis parlez au PNJ du magasin général. La tenue de squelette d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui est appelée Costumes d'équipage décédé, est vendue contre 206 Os, et non des Reales. Vous allez donc, très probablement, devoir farmer cette ressource afin d'obtenir la tenue de squelette pour l'équipage.

Comment récupérer des os sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les os sont donc une monnaie, qui peut être utilisée pour acheter des éléments cosmétiques ou bien des ressources, telles que des peaux. Sur le remake, il existe plusieurs façons de collecter des os :

Chasser des animaux sauvages (singes, lapins, etc.). Ces animaux sont marqués sur votre carte, notamment quand vous effectuez un zoom sur le lieu de votre choix. Cependant, vous n'obtiendrez pas des os à chaque fois.

Échanger des Reales contre des os via le négociant de trésors à Great Inagua (votre repaire) Le négociant de trésors vous échange 1 os contre 1 000 Reales.



D'ailleurs, si vous avez besoin d'argent, sachez que nous vous expliquons comment obtenir des Reales sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced via un guide dédié.

Pour conclure, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.