Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Un suivi est prévu pour le titre avec quelques surprises

S'il n'est disponible que depuis peu, Assassin's Creed: Black Flag Resynced compte inciter ses joueurs à rester sur le titre grâce à de futures mises à jour. C'est ce qu'a récemment confirmé le directeur du jeu.

L'histoire d'Edward Kenway est l'une des plus marquantes de cet été 2026 depuis le lancement d'}. Si certains ont déjà terminé le titre, Ubisoft est déterminé à le soutenir dans les prochains mois. Pour cela, l'éditeur et développeur a déjà quelques plans en tête partagés par Richard Knight (directeur du jeu) lors d'une récente interview avec le créateur de contenu JoyRaptor.

La correction des bugs, la priorité absolue à l'heure actuelle

Dans un premier temps, Richard Knight a précisé que le suivi prendrait tout d'abord la forme de correctifs pour éliminer les différents bugs rapportés par la communauté. La qualité de vie globale du titre est aussi une priorité sur laquelle les développeurs du titre travaillent actuellement.

Nous devons, vous savez, corriger des bugs. Je suis désolé pour tous ceux qui en rencontrent ; ils sont pénibles, pour eux comme pour nous. Nous souhaitons également ajouter des améliorations de confort de jeu. C'est donc une supposition tout à fait raisonnable.

Toutefois, le suivi d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne prendra pas seulement la forme de simples correctifs. Même s'il n'a fait aucune annonce officielle, Richard Knight estime qu'un suivi à long terme sur au moins un an « ne semble pas être un pari fou ». Les équipes sont déjà au travail sur l'un des ajouts notables des prochains mois : le mode New Game +.

Un suivi incluant le New Game + pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced et plus encore

Cependant, ne vous attendez pas à voir arriver ce mode dans les prochaines semaines. Le directeur explique qu'aucun calendrier officiel ou date n'est prévu pour le moment. Mais il tient à rassurer la communauté en révélant que le New Game + est au sommet de la liste des priorités des développeurs.

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Sachant qu'Assassin's Creed Shadows a déjà eu droit à un tel ajout, l'arrivée du New Game + n'est pas étonnante. Néanmoins, Richard Knight précise que « nos jeux ne sont pas tout à fait identiques. Nous sommes confrontés à des défis différents quant au fonctionnement de cette mécanique. Nous ne pouvons pas forcément passer directement à la planque. Mais nous étudions la question. »

Enfin, il précise que des DLC pourraient être prévus pour Black Flag Resynced, sans pour autant redonner vie à ceux du jeu d'origine. Si l'aventure et ce suivi vous tentent, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.