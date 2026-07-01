Assassin's Creed: Black Flag Resynced sortira-t-il sur Nintendo Switch 2 ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 juillet 2026 à 15h42
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Assassin's Creed: Black Flag Resynced sortira, à l'avenir, sur Nintendo Switch 2.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced sortira-t-il sur Nintendo Switch 2 ?

Comme vous le savez probablement déjà, Assassin's Creed: Black Flag Resynced débarque au début du mois de juillet 2026 sur diverses plateformes de jeu, notamment sur consoles et sur PC. D'ailleurs, plusieurs personnes au sein de la communauté se questionnent à ce sujet et se demandent, dès lors, si Assassin's Creed: Black Flag Resynced va arriver sur la dernière console de Nintendo, la Switch 2.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced sortira-t-il sur Nintendo Switch 2 ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. Ubisoft a indiqué qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced sort le 9 juillet 2026 sur consoles, c'est-à-dire sur PS5 et Xbox Series, ainsi que sur PC. Les développeurs n'ont pas fait mention d'une version Nintendo Switch 2 dans les dernières communications officielles.

Toutefois, il est probable qu'un portage Switch 2 d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced soit proposé à l'avenir, notamment après son lancement sur consoles et PC. En effet, le précédent opus de la franchise, soit Assassin's Creed Shadows, a profité d'un tel portage, qui est sorti au mois de décembre 2025, soit 9 mois après son arrivée sur PS5, Xbox Series et PC. De ce fait, il se peut qu'Ubisoft adopte la même stratégie pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

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Or, comme vous l'aurez compris, il ne s'agit que d'une supposition pour le moment. Il va falloir attendre une communication officielle pour en avoir le cœur net. Dans tous les cas, si Ubisoft fait une annonce allant dans ce sens, nous vous tiendrons informés et nous mettrons à jour cet article.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced débarque le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez découvrir les aventures d'Edward Kenway, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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