Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie

Retrouvez toutes les informations importantes à connaître absolument à propos d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, afin d'être prêt pour son lancement.

Pour vous aider à vous préparer au mieux à la sortie du remake de l'opus Black Flag de la licence Assassin's Creed, voici un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir au sujet d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, notamment à propos de sa date de sortie, de son gameplay, de son prix ou encore des plateformes de jeu concernées.

Date de sortie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Annoncé officiellement par Ubisoft au début de cette année, soit en mars, c'est au cours de cet été 2026 que les joueurs et les joueuses pourront retrouver l'une des figures emblématiques de la franchise Assassin's Creed, étant donné que la date de sortie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est fixée au 9 juillet prochain.

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Malheureusement, tout le monde ne pourra pas jouer à ce remake, qui est plutôt attendu par la communauté. En effet, à la date indiquée précédemment, Assassin's Creed: Black Flag Resynced sortira sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Quel est le prix d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Comme vous vous en doutez, Ubisoft a prévu plusieurs éditions pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Pour autant, notons tout de suite que leur tarif sera le même sur PC et sur consoles. Il faut donc compter 59,99 € pour l'édition Standard, contre 69,99 € pour la Deluxe. L'édition Collector d'Assassin's Creed: Black Flag est, quant à elle, vendue aux alentours de 200 € auprès des revendeurs habituels.

Mais, si vous désirez avoir plus de précisions à ce sujet, sachez que nous vous parlons des différentes éditions prévues pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced, en vous détaillant leur contenu, dans un guide dédié.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced est-il un jeu multijoueur ?

Cette nouvelle pourrait décevoir certains joueurs et joueuses, mais les développeurs ont bien précisé qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne dispose pas de dimension multijoueur. Il s'agit, donc, d'une expérience 100 % solo. De la même manière, ce remake ne comprend pas de DLC.

Quelle est l'histoire d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Assassin's Creed: Black Flag Resynced, tout comme le jeu original, suit les aventures d'Edward Kenway. Ce dernier est un pirate, qui est propriétaire du Jackdaw, et devient un Assassin. Durant tout son périple aux Caraïbes, Edward Kenway rencontre de nombreux personnages importants, tels que Barbe Noire, pour ne citer que cet exemple, et finit par être mêlé au fameux conflit entre les Assassins et les Templiers.

Quelles améliorations sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Selon les informations partagées, Assassin's Creed: Black Flag Resynced et son monde ouvert ont été conçus avec la dernière version du moteur Anvil. De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre, entre autres, à un système de météo dynamique, à du ray tracing, mais aussi à des éléments environnementaux destructibles.

Ubisoft a également précisé que nous aurons des « performances optimisées avec une option 60 IPS sur consoles », en plus d'améliorations notables au niveau des graphismes ainsi qu'un rendu et une simulation de l'eau « entièrement modernisés ». À ce propos, soulignons que celles et ceux évoluant sur Xbox Series et PS5 auront accès à différents modes graphiques sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced : mode performance (60 IPS), mode qualité (30 IPS) et mode équilibré (40 IPS - écran 120 Hz nécessaire).

Quelles sont les nouveautés concernant le gameplay d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Assassin's Creed: Black Flag Resynced apportera des nouveautés et des améliorations de taille, d'un point de vue du gameplay. Ainsi, du côté du système de combat, nous pouvons nous attendre à diverses variations visuelles pour les exécutions, une mécanique d'esquive parfaite mais aussi à de nouvelles attaques lourdes. Il faudra tirer partie de ces mécaniques pour venir à bout des ennemis, qui compteront, d'ailleurs, de nouveaux archétypes (brutes, experts en démolition, par exemple) et qui se montreront plus réactifs.

L'infiltration et la discrétion seront toujours de rigueur dans certaines situations. Sur ce point, Ubisoft a intégré la fonctionnalité d'observation, déjà vue sur l'opus Shadows, et a assoupli les missions de filature et d'écoute. Le système de parkour a, évidemment, le droit à des améliorations, notamment aux sauts manuels, aux éjections sur le côté et en arrière, ou encore à des transitions plus rapides entre les mouvements.

En ce qui concerne le gameplay naval, il a été précisé que le système Pathfinder, qui donne un itinéraire optimal, et la fonctionnalité Follow Sea, qui est décrit comme « pilote automatique », sont au programme, lors des séquences à bord du Jackdaw. Sans oublier, le fait qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced proposera de nouvelles missions, l'option de passer le temps, une fonctionnalité permettant de plonger et explorer les fonds marins, la possibilité de recruter et assigner des officiers ou encore divers niveaux de difficulté.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced arrive le 9 juillet 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.