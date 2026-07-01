Assassin's Creed: Black Flag Resynced révèle ses spécificités sur consoles

Ubisoft a, récemment, partagé des détails concernant les configurations console d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Le retour du célèbre pirate Edward Kenway est désormais imminent, étant donné que la sortie de Assassin's Creed: Black Flag Resynced est prévue pour ce début juillet 2026. Évidemment, Ubisoft accélère sa communication autour de ce remake et a, d'ailleurs, dévoilé de plus amples informations concernant les spécificités des versions consoles d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Les modes graphiques d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced sur PS5

D'après les informations partagées via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Assassin's Creed: Black Flag Resynced proposera trois modes graphiques sur PS5 ainsi que sur PS5 Pro : Performance, Qualité, Équilibré. En fonction de leur choix, les joueurs et les joueuses auront une meilleure qualité visuelle ou de plus amples FPS/IPS. Pour ce qui est de la version PS5 d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, voici ce qui est prévu :

Mode Performance Mode Qualité Mode Équilibré Mise à l'échelle 2160p Mise à l'échelle 2160p Mise à l'échelle 2160p 60 FPS 30 FPS 40 FPS Ray tracing standard Ray tracing étendu Ray tracing étendu

En ce qui concerne la version PS5 Pro d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les modes proposés sont les mêmes, avec une différence majeure concernant le Ray tracing :

Mode Performance Mode Qualité Mode Équilibré Mise à l'échelle 2160p avec PSSR amélioré Mise à l'échelle 2160p avec PSSR amélioré Mise à l'échelle 2160p avec PSSR amélioré 60 FPS 30 FPS 40 FPS Ray tracing étendu Ray tracing étendu Ray tracing étendu

Les paramètres graphiques des versions Xbox Series d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Contrairement à la PS5, PS5 Pro et Xbox Series, la version Xbox Series S d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne disposera que d'un seul mode graphique, soit Qualité, avec 30 FPS et du Ray tracing dit « Standard ». Celles et ceux évoluant sur Xbox Series X auront, quant à eux, plus de choix, c'est-à-dire les suivants :

Mode Performance Mode Qualité Mode Équilibré Mise à l'échelle 2160p Mise à l'échelle 2160p Mise à l'échelle 2160p 60 FPS 30 FPS 40 FPS Ray tracing standard Ray tracing étendu Ray tracing étendu

Ubisoft précise que pour bénéficier du mode Équilibré sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il est nécessaire d'avoir un écran HFR (120/240 Hz) compatible et un câble HDMI 2.1. Le Ray tracing standard est décrit comme ceci : « Ray tracing utilisé pour calculer l'éclairage global afin de produire un éclairage diffus dans le monde de jeu ». Les développeurs donnent ces précisions concernant le Ray tracing étendu : « Prise en charge complète du Ray tracing pour calculer l'éclairage global afin de produire un éclairage diffus et des surfaces réfléchissantes dans le monde de jeu ».

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced débarque le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez découvrir les aventures d'Edward Kenway, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :