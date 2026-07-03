Assassin's Creed: Black Flag Resynced proposera « beaucoup de nouvelles épaves » et des secrets à découvrir

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 03 juillet 2026 à 14h47
Ubisoft a, récemment, expliqué que plusieurs nouvelles épaves pourront être explorées par les joueurs sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced proposera « beaucoup de nouvelles épaves » et des secrets à découvrir

Comme vous le savez probablement déjà, Assassin's Creed: Black Flag Resynced proposera diverses améliorations et comportera des nouveautés inédites, aussi bien sur Terre comme sur/sous la mer. D'ailleurs, les développeurs d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced promettent « beaucoup de nouvelles épaves » à explorer sous l'eau, mais aussi des secrets à découvrir.

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De nombreux lieux à explorer sous l'eau sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Comme expliqué par le « technical director » du jeu, Jussi Markanen, lors d'un échange avec les journalistes de GamesRadar, Assassin's Creed: Black Flag Resynced proposera son lot de lieux sous-marins à explorer. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à « beaucoup de nouvelles épaves », qui pourront être explorées librement car il est possible de « plonger n'importe où dans le monde » :

Nous avons toujours ces emplacements de cloche de plongée, mais en plus, vous pouvez désormais plonger n'importe où dans le monde. Nous avons repris cette fonctionnalité, qui existe évidemment dans Assassin's Creed depuis Origins, et qui permet de plonger n'importe où. Nous l'avons exploitée pour créer tous ces lieux sous-marins ; il y a beaucoup de nouvelles épaves que vous pouvez découvrir près des côtes.

En complément, Jussi Markanen a laissé entendre qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced réserve d'autres « petits secrets », qui offrent « une dimension supplémentaire à explorer pour le joueur ». Évidemment, le développeur n'a pas partagé de précisions à ce sujet afin de garder la surprise entière, alors que le lancement du remake n'est plus si loin.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced doit débarquer le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez découvrir les aventures d'Edward Kenway, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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