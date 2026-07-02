Assassin's Creed: Black Flag Resynced aura un système de combat modernisé, mais pas similaire à celui de Shadows

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 juillet 2026 à 16h10
Ubisoft a apporté de plus amples précisions concernant le système de combat d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui ne sera pas une copie de celui du jeu original ou de l'opus Shadows.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced aura un système de combat modernisé, mais pas similaire à celui de Shadows

Edward Kenway est sur le point de revenir sur le devant de la scène vidéoludique alors que Assassin's Creed: Black Flag Resynced s'apprête à sortir sur consoles et PC. En attendant son lancement, Ubisoft a partagé des précisions concernant les combats sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui ont été modernisés sans pour autant ressembler à ceux d'Assassin's Creed Shadows.

Des combats axés sur l'action sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Il y a très peu de temps, les journalistes de GamesRadar ont pu échanger avec Jussi Markkannen, qui est le « tech director » d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Durant cette interview, Jussi Markkanen a expliqué que le système de combat d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced a été modernisé

Nous avons modernisé le système de combat pour qu'il repose davantage sur les hitboxes, comme c'est souvent le cas dans les jeux de combat actuels, pour qu'il soit un peu plus réactif.

D'ailleurs, pour rendre les affrontements plus fluides, les développeurs ont décidé de modifier l'utilisation des lames cachées d'Edward : « Ainsi, Edward peut toujours utiliser ses lames cachées, mais désormais comme une action d'élimination en plein combat, ce qui rend les échanges plus fluides ». Pour moderniser les combats sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Ubisoft s'est notamment inspiré du système disponible sur l'opus Shadows, sans pour autant le copier à la lettre

Nous disposons également d'un système de parade : vous devez donc synchroniser vos parades, mais comme les mouvements sont libres et basés sur des hitboxes, le système reste ancré dans la réalité physique et s'appuie sur le système de combat que nous avions dans [Assassin's Creed] Shadows. Cependant, au lieu de reproduire l'approche de Shadows, qui propose des combats basés sur un arbre de compétences ou de type RPG, nous nous sommes davantage orientés vers des combats axés sur l'action.

Étant donné qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est un remake, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à d'autres changements, améliorations et nouveautés.

Des nouveautés et des améliorations supplémentaires sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Ces dernières semaines, Ubisoft a dévoilé au compte-gouttes des informations concernant les améliorations et nouveautés disponibles sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. De ce fait, la communauté peut s'attendre à divers changements, mais aussi à du contenu inédit (nouveaux officiers pour le Jackdaw, nouvelles missions, nouveaux morceaux musicaux chantés par l'équipage, etc.). D'ailleurs, nous vous en parlons de façon plus détaillée dans un article dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced arrive le 9 juillet 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous désirez découvrir les aventures d'Edward Kenway, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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