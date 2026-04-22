Assassin's Creed: Black Flag Resynced privé de DLC et de mode multijoueur

Alors que sa présentation officielle est prévue dans quelques heures, Assassin's Creed: Black Flag Resynced risque déjà de décevoir les nostalgiques car Ubisoft a confirmé l'absence de deux éléments majeurs.

Le retour d'Edward Kenway est très attendu par les fidèles de la guilde des Assassins. Beaucoup seront d'ailleurs devant leur écran le 23 avril prochain pour découvrir le showcase dédié à Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Depuis de longs mois, le titre fait l'objet de nombreuses rumeurs évoquant certaines de ses fonctionnalités, quelques produits dérivés ou sa date de sortie. Cependant, avant même la tenue de la présentation, Ubisoft a tenu à informer les joueurs : ce remake ne proposera pas de mode multijoueur.

Abandonner le mode multijoueur pour se concentrer sur l'histoire d'Edward

Présent dans le jeu d'origine, le mode multijoueur proposait à plusieurs pirates d'explorer des îles avec une mission : éliminer ses proies tout en évitant d'être traqué par les autres. Même s'il se déroule sur les mers, Assassin's Creed IV: Black Flag ne proposait pas de batailles navales, contrairement au 3e jeu de la saga. Certains espéraient donc que ce point serait corrigé avec l'opus Resynced. Mais il ne verra pas le jour et est même absent de cette nouvelle version d'après Insider Gaming.

Ce choix qui va diviser la communauté serait lié à une volonté d'Ubisoft de proposer une « pure aventure scénarisée » se concentrant uniquement sur Edward. Si l'histoire sera l'élément central de cette épopée, les joueurs et joueuses pouvaient donc espérer quelques extras avec de potentiels nouveaux DLC. Mais sur ce point aussi, Ubisoft est formel : ils manqueront également à l'appel.

Les DLC, grands absents d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced

S'il est précisé que du contenu inédit sera ajouté par rapport à l'histoire d'origine, Black Flag Resynced ne permettra pas de découvrir les DLC d'origine et il n'aura pas non plus droit à un contenu additionnel inédit. En effet, l'ajout d'histoires optionnelles est devenu une tradition dans les derniers opus d'Assassin's Creed. Le dernier exemple en date est « Traque sur Awaji », l'extension de l'opus Shadows.

Mais il semble que Black Flag Resynced ne respecte pas cette tradition, et ce même si le titre est un succès. D'après plusieurs sources, aucun contenu supplémentaire ne serait proposé après le lancement du jeu, même si l'épopée d'Edward est l'une des préférées de la communauté. Il faut désormais attendre la présentation officielle du titre pour voir ce qu'il nous réserve et nous (re)donner envie de naviguer sur la mer des Caraïbes…