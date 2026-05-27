Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Edward Kenway sera toujours « un très mauvais assassin »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 mai 2026 à 15h16
Assassin's Creed: Black Flag Resynced proposera des changements et des nouveautés, mais n'altérera pas la nature d'Edward Kenway.
Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Edward Kenway sera toujours « un très mauvais assassin »

Prévu pour le mois de juillet 2026, Assassin's Creed: Black Flag Resynced est très attendu par la communauté, que ce soit par les fans du jeu original ou les nouveaux venus. Comme vous le savez probablement déjà, ce remake disposera de plusieurs nouveautés et proposera des changements. Toutefois, Ubisoft n'a pas changé le protagoniste d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

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Edward Kenway reste « un très mauvais assassin » dans Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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En effet, le directeur de jeu d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Richard Knight, a parlé d'Edward Kenway au micro des journalistes de GamesRadar. Durant l'échange, Richard Knight a expliqué qu'Edward Kenway est toujours « un très mauvais assassin » dans Assassin's Creed: Black Flag Resynced :

Dans l'histoire originale, [Edward] est un très mauvais assassin. Il passe des accords avec les Templiers, il accepte des missions pour de l'argent, il commet toutes sortes d'actes répréhensibles pour finir par devenir ce personnage héroïque et légendaire. Et le jeu original avait parfaitement saisi cela, et nous ne voulons pas changer cela.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les développeurs d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced n'ont pas changé la nature d'Edward Kenway et expliquent ainsi que la représentation du personnage dans le remake sera fidèle au jeu original.

Des nouveautés et des changements ailleurs dans Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Les changements entre Assassin's Creed: Black Flag Resynced et le jeu de base seront, dès lors, perceptibles dans d'autres aspects du gameplay. De plus, et selon les dernières informations communiquées, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à plus de 6h de contenu inédit, étant donné que de nouvelles missions seront proposées dans ce remake.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced débarque le 9 juillet 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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