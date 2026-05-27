Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Edward Kenway sera toujours « un très mauvais assassin »

Assassin's Creed: Black Flag Resynced proposera des changements et des nouveautés, mais n'altérera pas la nature d'Edward Kenway.

Prévu pour le mois de juillet 2026, Assassin's Creed: Black Flag Resynced est très attendu par la communauté, que ce soit par les fans du jeu original ou les nouveaux venus. Comme vous le savez probablement déjà, ce remake disposera de plusieurs nouveautés et proposera des changements. Toutefois, Ubisoft n'a pas changé le protagoniste d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Edward Kenway reste « un très mauvais assassin » dans Assassin's Creed: Black Flag Resynced

En effet, le directeur de jeu d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Richard Knight, a parlé d'Edward Kenway au micro des journalistes de GamesRadar. Durant l'échange, Richard Knight a expliqué qu'Edward Kenway est toujours « un très mauvais assassin » dans Assassin's Creed: Black Flag Resynced :

Dans l'histoire originale, [Edward] est un très mauvais assassin. Il passe des accords avec les Templiers, il accepte des missions pour de l'argent, il commet toutes sortes d'actes répréhensibles pour finir par devenir ce personnage héroïque et légendaire. Et le jeu original avait parfaitement saisi cela, et nous ne voulons pas changer cela.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les développeurs d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced n'ont pas changé la nature d'Edward Kenway et expliquent ainsi que la représentation du personnage dans le remake sera fidèle au jeu original.

Assassin's Creed Black Flag's hero is "a really bad assassin," so Resynced recaptures his "spirit" https://t.co/8CgBrF6xqn — GamesRadar+ (@GamesRadar) May 26, 2026

Des nouveautés et des changements ailleurs dans Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Les changements entre Assassin's Creed: Black Flag Resynced et le jeu de base seront, dès lors, perceptibles dans d'autres aspects du gameplay. De plus, et selon les dernières informations communiquées, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à plus de 6h de contenu inédit, étant donné que de nouvelles missions seront proposées dans ce remake.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced débarque le 9 juillet 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.