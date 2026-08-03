Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Patch notes de la mise à jour 1.0.6 du 4 août

Nouvelle mise à jour pour AC: Black Flag Resynced, qui permet de corriger de nombreux bugs, mais aussi ajouter une fonctionnalité demandée.

Moins d'un mois après la sortie d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Ubisoft publie une nouvelle mise à jour, laquelle ajoute une fonctionnalité qui était demandée par la communauté. De nombreux problèmes, touchant tous les aspects du jeu, ont également été corrigés. Sans plus attendre, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.0.6 du 4 août ci-dessous. Notez que son poids variera entre 2 et 15 Go selon la plateforme.

Patch notes 1.0.6 Assassin's Creed: Black Flag Resynced Point fort La sarbacane peut désormais être masquée Nous avons pris en compte vos retours et nous avons ajouté l'option de masquer la sarbacane du dos d'Edward. Pour ce faire, accédez à votre tenue dans l'inventaire et appuyez sur R2 pour sélectionner l'option Masquer l'équipement. Ou Afficher l'équipement si vous préférez que la sarbacane reste visible sur certaines tenues. Liste des corrections de bugs Général Augmentation du nombre de sauvegardes automatiques de 5 à 10 pour permettre aux joueurs de charger des progressions plus anciennes.

Correction d'un problème sur PC où les scènes cinématiques pouvaient être bloquées à 30 images par seconde lorsque les paramètres graphiques étaient réglés sur Personnalisé à partir d'un préréglage Bas.

Ajout du tutoriel manquant sur la façon de Lancer de l'argent.

Correction d'un problème où les notifications de packs DLC pouvaient apparaître au début d'une nouvelle partie.

Correction d'un problème où Edward pouvait se mettre à glisser juste après un déplacement rapide vers un point de synchronisation tout en sprintant et en sautant vers le bas.

Correction d'un problème sur PC pour la souris et le clavier où l'icône de quête pouvait être marquée ou démarquée lors de la sélection de l'onglet Quête.

Correction d'un problème où les joueurs ne recevaient pas de message de confirmation d'achat pour les packs de ressources.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient se retrouver dans l'impossibilité de faire du parkour tout en maintenant RT après avoir réattribué RT au sprint.

Correction de plantages mineurs qui pouvaient survenir pendant les combats terrestres et navals.

Correction d'un problème où la capuche d'Edward ne pouvait pas être basculée pendant le Saut de l'ange. Gameplay Correction d'un problème où les joueurs pouvaient être incapables d'effectuer des balayages de jambes sur des ennemis en état Attentif ou Suspect.

Correction d'un problème où les Brutes d'élite ne chargeaient parfois pas vers le joueur.

Correction d'un problème qui pouvait survenir lorsque les joueurs tentaient d'engager des danseuses en étant perchés sur une caisse.

Correction d'un problème où l'utilisation rapide de la dague à corde pouvait ne plus être utilisable lorsqu'elle était interrompue par une attaque ennemie ou après une pendaison à la dague à corde.

Correction d'un problème où les joueurs étaient parfois incapables d'assassiner des pirates ivres dans la fumée après être entrés en combat avec eux.

Correction d'un problème où les navires ennemis n'infligeaient parfois aucun dégât en éperonnant le Jackdaw sous certains angles.

Correction d'un problème où les cadavres sur les bancs pouvaient être fouillés ou transportés après le chargement d'une sauvegarde.

Correction du délai de réaction des gardes lorsqu'ils voyaient un cadavre suspendu.

Correction d'un problème où Edward ne se tournait pas toujours pour regarder là où il visait lors d'une bataille navale.

Correction d'un problème où Edward pouvait déclencher une neutralisation tout en franchissant l'ennemi.

Correction d'un problème où le chef d'un convoi naval pouvait s'envoler après avoir réduit le niveau de recherche ou après l'avoir envoyé vers la flotte de Kenway pendant un abordage. Monde Correction d'un problème où les joueurs pouvaient se retrouver coincés en tentant de faire du parkour entre un arbre et un mur à Kingston.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient effectuer un déplacement rapide vers un point de vue non synchronisé à La Havane.

Correction d'un problème où aucun message d'avertissement ne s'affichait lors d'une tentative de déplacement rapide vers un fort capturé tout en se trouvant dans une zone interdite.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués en chute libre en grimpant derrière le coffre à l'île de Mariguana. Progression et Économie Correction d'un problème où le coût de la barre du Kraken était mal affiché / la barre du Kraken est excessivement chère.

Correction d'un problème où le codex du navire Le Benjamin se débloquait lors d'une quête ultérieure. Interface utilisateur et Menus Mise à jour de la police pour le chinois simplifié pour permettre une meilleure lisibilité.

Correction d'un problème où les joueurs pouvaient se retrouver bloqués lors du passage à l'onglet Carte pendant la visualisation d'une entrée du Codex.

Correction des problèmes d'alignement lorsque la langue était réglée sur l'arabe.

Correction d'un problème d'affichage des icônes de navires alliés.

Correction d'un problème où le fond noir des objectifs activé par le préréglage de vision restait présent pendant les Failles modernes. Visuels et Graphismes Correction de multiples problèmes d'animation.

Correction de problèmes mineurs de physique des cadavres.

Correction de multiples problèmes de caméra pendant les assassinats.

Correction de problèmes d'éclairage sous l'eau.

Correction d'espacements visuels présents dans le mur du fort de Nassau.

Correction du sang des ennemis qui sortait des hanches au lieu du menton lors du coup de grâce au pistolet.

Correction de problèmes visuels dans la bagarre de taverne lors de la neutralisation d'ennemis près des tables et des chaises.

Correction de problèmes de chevauchement avec la cape de l'armure d'Hellion en cas de vents forts.

Correction de problèmes où le PSSR n'était pas correctement activé si le même compte était utilisé d'abord sur PS5 puis sur PS5 Pro. Localisation Correction de la localisation incorrecte de "Assassin's Creed Black Flag Resynced" sur tous les packages de plateforme en chinois simplifié.

Correction de la localisation incorrecte du trophée ou succès "Ed le plongeur" en chinois simplifié. Audio Correction de divers problèmes d'audio manquant.

Correction de l'audio manquant lorsqu'un garde normal bloquait les attaques au corps à corps du joueur.

Correction d'un problème où l'audio du moulin à eau du repaire se jouait après être entré et sorti du menu, même si le jardin du repaire n'était pas débloqué.

Équilibrage de certains dialogues en chinois simplifié pour qu'ils soient plus audibles. ATTENTION SPOILERS ! Quêtes Dépassés et submergés : Correction d'un problème où James Kidd restait inactif si le joueur passait la scène cinématique et utilisait rapidement une fléchette soporifique sur un ennemi.

Délire : Correction d'un problème où les voiles pouvaient être vues en train de flotter en remontant à la surface en nageant.

Marchand ambulant : Correction d'un problème où des modèles civils de basse qualité pouvaient être observés si le joueur passait la scène cinématique.

Bâtards vaniteux : Correction d'un problème où le Navire royal africain pouvait parfois couler après la scène cinématique.

Une seconde chance : Correction d'un problème où Edward pouvait effectuer un déplacement rapide vers le Jackdaw tout en transportant de la nourriture, ce qui pouvait faire disparaître la nourriture.

Mystères mayas : Correction d'un problème où l'armure maya ne pouvait pas être obtenue en raison d'une pierre maya manquante qui avait été obtenue avant la quête Dépassés et submergés.

Un hurluberlu : Lucy sortira parfois de sa cachette pendant l'objectif Attindre la villa.

Le secret enfoui du Sage : Correction d'un problème où James Kidd pouvait se retrouver coincé si le joueur bloquait son chemin dans les rochers.

Que le diable l'emporte : Correction d'un problème où les joueurs pouvaient involontairement valider l'objectif Aborder le HMS Demolition en incarnant Edward.

Navires templiers : Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués en combat s'ils étaient détectés par des ennemis tout en écoutant des civils.

Upton Travers : Correction d'un problème où l'objectif Tuer Upton était manquant après le chargement d'une sauvegarde.

Plongée pour des médicaments : Correction d'un problème où les joueurs pouvaient perdre des fichiers de sauvegarde automatique s'ils participaient à la quête Upton Travers pendant la quête principale.

Correction d'un problème dans certaines quêtes où les ennemis ne réagissaient pas correctement s'ils étaient touchés par une fléchette soporifique ou de furie tout en suivant une autre personne.

Correction d'un problème où, sur Black Island, Les trésors de Morgan et Consommation nocturne pouvaient parfois rester indisponibles pour les joueurs.















Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides, dont celui vous indiquant l'emplacement de tous les portraits. Si vous désirez découvrir les aventures d'Edward Kenway, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :