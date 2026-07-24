Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Comment passer le temps ?

Nous vous expliquons comment passer le temps sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, afin de changer le moment de la journée.

Comme un grand nombre d'autres jeux, Assassin's Creed: Black Flag Resynced profite d'un cycle jour/nuit, en plus de conditions météorologiques diverses, qui ont un impact sur le gameplay. Le remake d'Ubisoft propose, d'ailleurs, d'une fonctionnalité permettant d'avancer le temps, afin de modifier le moment de la journée vécu. Cependant, le titre ne vous l'explique pas au début de l'aventure et il se peut, donc, que vous ne sachiez pas comment faire.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment passer le temps sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, tout en vous apportant des informations complémentaires à ce sujet.

Comment passer le temps sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Pour passer le temps sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il convient d'activer une touche bien spécifique et de la maintenir quelques secondes. Ainsi, sur PS5 et Xbox Series, et donc avec une manette, il faut maintenir la flèche de droite depuis la croix directionnelle. Sur PC, c'est la touche X (par défaut) qu'il faut activer pendant quelques secondes pour avancer le temps sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Sur PS5 et Xbox Series → Maintenir la flèche de droite.

Sur PC → Maintenir la touche X.

Sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, passer le temps donne lieu à une courte cinématique, durant laquelle vous verrez Edward Kenway s'asseoir au sol, tandis que la caméra tournera autour de lui. Le temps et la météo changeront durant ce laps de temps. Cependant, sachez qu'il y a des restrictions et limitations en ce qui concerne cette mécanique du remake.

Des informations sur la fonctionnalité passer le temps d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, la fonctionnalité permettant d'avancer le temps n'offre pas la possibilité de sélectionner une période précise de la journée ou même une heure spécifique, contrairement à d'autres jeux.

De la même manière, il n'est pas toujours possible de profiter de cette mécanique : il faut absolument être au sol (cela ne fonctionne donc pas sur le Jackdaw ou sur un bâtiment, par exemple) ainsi que dans une zone neutre et être anonyme. Néanmoins, il se peut que vous respectiez toutes ces conditions, mais que la fonctionnalité ne marche pas (un message apparaîtra sur votre écran, à ce moment-là). Si tel est le cas, essayez de changer d'endroit pour réussir à passer le temps.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides, dont celui vous indiquant l'emplacement de tous les portraits.