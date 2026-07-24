Assassin's Creed: Black Flag Resynced signe une performance historique en seulement 15 jours

Il n'est disponible que depuis le 9 juillet mais Assassin's Creed: Black Flag Resynced serait déjà l'un des cartons de l'année fiscale 2026-2027 d'Ubisoft.

Un jour seulement après son lancement, Assassin's Creed: Black Flag Resynced marquait déjà les esprits en réalisant le meilleur début de toute la franchise sur Steam. Mais Edward Kenway ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

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Considéré par beaucoup comme le meilleur jeu Assassin's Creed, nostalgiques et curieux ont cédé à son appel et cela se voit sur ses chiffres de ventes. Mais un premier bilan partagé par Ubisoft révèle que ces ventes sont en train de dépasser toutes les espérances.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced déjà écoulé à plus de 3,5 millions d'exemplaires

Le 23 juillet 2026, l'éditeur et développeur a mis en ligne le rapport financier du premier trimestre de l'année fiscale 2026-2027. Ce dernier donne des précisions sur les revenus de ce premier segment; notamment ceux générés par des titres comme Rainbow Six Siege ou encore The Division 2. Mais la sortie majeure de ce premier trimestre reste Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Dans un paragraphe consacré à la feuille de route fiscale, il est indiqué que le titre « a connu un démarrage solide avec

3,5 millions d'exemplaires distribués à ce jour, dépassant les attentes annuelles en seulement 14 jours. Après le lancement, l'accueil des joueurs a continué de se renforcer et le jeu a suscité un engagement solide, enregistrant une performance record pour la franchise sur PC ».

Plus de 100 000 joueurs simultanés en pointe sur Steam

Que ce soit sur consoles ou sur PC, Edward Kenway plaît au public. Le bilan mentionne d'ailleurs un record de connexions simultanées enregistré sur SteamDB le 12 juillet 2026. D'après ce document, une telle performance aurait été possible grâce à « une proportion historique de ventes pour la franchise sur PC, portée par les marchés américain et chinois ».

En deux semaines, le titre a déjà dépassé nos attentes annuelles. Je tiens à remercier chaleureusement les équipes dont le talent et le dévouement ont permis de le concrétiser. Ce lancement illustre l'attrait durable de la marque Assassin's Creed, ainsi que les premiers bénéfices de notre transformation en cours et de notre engagement à proposer des expériences de très grande qualité.

Mais il est important de rappeler qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced n'a même pas encore atteint son premier mois d'exploitation. Les excellents retours des joueurs pourraient donc inciter d'autres utilisateurs à découvrir ou à redécouvrir le titre, augmentant dans la foulée les bénéfices réalisés. Si l'aventure vous tente, Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.