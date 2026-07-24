Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Comment modifier l'apparence (transmog) des équipements ?

Nous vous expliquons comment changer l'apparence des équipements d'Edward Kenway sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Durant leur périple sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les joueurs et les joueurs peuvent mettre la main sur différentes armes ainsi que babioles, qui accordent des bonus passifs. D'ailleurs, il est tout à fait possible de modifier l'apparence des équipements d'Edward Kenway (système transmog), hormis les tenues, sur ce remake de Black Flag.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment changer l'apparence des équipements sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Comment modifier l'apparence des équipements sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Changer l'apparence des équipements de Kenway sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced est, en réalité, assez simple et ne prend que quelques secondes. Toutefois, cette fonctionnalité est assez discrète et il se peut, ainsi, que vous ne sachiez pas comment faire. Dès lors, voici la marche à suivre pour modifier l'apparence des équipements sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced :

Une fois votre partie chargée, ouvrez le menu en jeu.

Allez dans l'onglet « Inventaire ».

Placez votre curseur sur la pièce d'équipement de votre choix. C'est-à-dire les épées/sabres, les pistolets ou encore les babioles.

Appuyez sur la touche correspondante à l'action « Personnaliser » (indiquée dans un encart sur la droite). Il s'agit de la touche Triangle sur PS5, par exemple.

Choisissez l'apparence d'un équipement qui vous plaît.

Validez votre choix en appuyant sur la touche liée à « Modifier l'apparence ». Touche X sur PS5.

L'équipement équipé aura désormais l'apparence que vous venez de choisir.





Vous savez, à présent, comment modifier l'apparence des équipements sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Vous pouvez effectuer cette action autant de fois que désiré. Évidemment, et comme vous l'aurez compris, tout cela est purement cosmétique. Comme dit précédemment, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les tenues, dont l'apparence ne peut être changée, ou pour les animaux de compagnie.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.