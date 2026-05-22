Assassin's Creed: Black Flag Resynced : De nouvelles missions sont au programme, avec plusieurs heures de contenu inédit

Ubisoft a, récemment, apporté des informations concernant les nouveaux contenus présents dans Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Comme vous le savez probablement déjà, Assassin's Creed: Black Flag Resynced arrive au début du mois de juillet 2026. Le rendez-vous approchant à grand pas, Ubisoft accélère sa communication concernant le titre, qui est plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, il y a peu de temps, le studio a indiqué qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced comportera diverses nouvelles missions, et donc plusieurs heures de contenu inédit.

Des missions supplémentaires sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

En effet, le directeur de jeu d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Richard Knight, a, récemment, expliqué à Game Informer que les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à de nouvelles missions end-game, qui mettront notamment en scène le fameux chasseur de pirates, Robert Miller, et pourraient enrichir l'histoire de Barbe Noire.

[Ces missions supplémentaires de fin de jeu] nous permettent d'approfondir cela. Par exemple : « Que s'est-il passé là-bas ? » Pouvons-nous explorer ces petits fils narratifs pour vous offrir une expérience plus complète, si vous choisissez de suivre cette voie ? Mais vous pouvez toujours revivre la même saga épique d'Edward comme vous l'aviez fait à l'époque [car ces missions de fin de jeu se déroulent après la conclusion de l'histoire originale d'Edward].

Toutefois, ce n'est pas tout. Comme précisé par le directeur créatif du titre, Paul Fu, Assassin's Creed: Black Flag Resynced propose également de nouvelles quêtes secondaires, de nouvelles îles à explorer, mais aussi « de nouvelles missions de fin pour des personnages très appréciés ». Soulignons également que les joueurs et les joueuses devront réaliser différentes quêtes pour recruter de nouveaux officiers pour le Jackdaw.

Plusieurs heures de contenu inédit pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Dès lors, la communauté pourra découvrir de nouveaux éléments sur Assassin's Creed: Black Flag. D'ailleurs, selon les récents propos des développeurs, nous pouvons nous attendre à environ 6 heures de contenu inédit sur ce remake. Une donnée plutôt intéressante et conséquente.

Assassin's Creed Black Flag Resynced will feature 8 new endgame missions that pit Edward Kenway against a historical pirate hunter. Here's what we learned from the team: https://t.co/pcwo9LKIil pic.twitter.com/GaXMkwdzVD — Game Informer (@gameinformer) May 21, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced doit arriver le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.