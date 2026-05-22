Assassin's Creed: Black Flag Resynced : De nouvelles missions sont au programme, avec plusieurs heures de contenu inédit
le 22 mai 2026 à 11h49
Comme vous le savez probablement déjà, Assassin's Creed: Black Flag Resynced arrive au début du mois de juillet 2026. Le rendez-vous approchant à grand pas, Ubisoft accélère sa communication concernant le titre, qui est plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs, il y a peu de temps, le studio a indiqué qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced comportera diverses nouvelles missions, et donc plusieurs heures de contenu inédit.
Des missions supplémentaires sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced
En effet, le directeur de jeu d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Richard Knight, a, récemment, expliqué à Game Informer que les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à de nouvelles missions end-game, qui mettront notamment en scène le fameux chasseur de pirates, Robert Miller, et pourraient enrichir l'histoire de Barbe Noire.
[Ces missions supplémentaires de fin de jeu] nous permettent d'approfondir cela. Par exemple : « Que s'est-il passé là-bas ? » Pouvons-nous explorer ces petits fils narratifs pour vous offrir une expérience plus complète, si vous choisissez de suivre cette voie ? Mais vous pouvez toujours revivre la même saga épique d'Edward comme vous l'aviez fait à l'époque [car ces missions de fin de jeu se déroulent après la conclusion de l'histoire originale d'Edward].
Toutefois, ce n'est pas tout. Comme précisé par le directeur créatif du titre, Paul Fu, Assassin's Creed: Black Flag Resynced propose également de nouvelles quêtes secondaires, de nouvelles îles à explorer, mais aussi « de nouvelles missions de fin pour des personnages très appréciés ». Soulignons également que les joueurs et les joueuses devront réaliser différentes quêtes pour recruter de nouveaux officiers pour le Jackdaw.
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Plusieurs heures de contenu inédit pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Dès lors, la communauté pourra découvrir de nouveaux éléments sur Assassin's Creed: Black Flag. D'ailleurs, selon les récents propos des développeurs, nous pouvons nous attendre à environ 6 heures de contenu inédit sur ce remake. Une donnée plutôt intéressante et conséquente.
Assassin's Creed Black Flag Resynced will feature 8 new endgame missions that pit Edward Kenway against a historical pirate hunter. Here's what we learned from the team: https://t.co/pcwo9LKIil pic.twitter.com/GaXMkwdzVD— Game Informer (@gameinformer) May 21, 2026
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced doit arriver le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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