Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Le combat à mains nues fait enfin son grand retour

Le remake d'Assassin's Creed Black Flag a séduit de nombreux joueurs, mais une fonctionnalité culte manquait à l'appel. Le combat à mains nues, autrefois relégué aux simples bagarres de taverne, fait aujourd'hui son grand retour grâce au travail acharné de la communauté et d'un moddeur ingénieux.

Bien que Assassin's Creed: Black Flag Resynced ait été salué par la critique pour sa fidélité à l'œuvre originale, les puristes ont rapidement remarqué l'absence d'une mécanique emblématique. En effet, dans cette nouvelle version, Edward Kenway avait perdu la capacité de se battre à mains nues lors de ses explorations, une limitation qui a poussé la communauté à prendre les choses en main.

Une amputation mal vécue par les fans

Le titre original sorti il y a près de 15 ans permettait aux joueurs de ranger leurs épées pour distribuer des coups de poing, mais aussi d'utiliser la lame secrète en combat ouvert. Dans la version remaniée, les développeurs ont fait le choix étonnant de restreindre les affrontements à mains nues aux seules bagarres de taverne. Une décision qui a frustré une partie de la communauté, désireuse de retrouver la liberté d'approche qui faisait le sel des aventures du célèbre pirate.















Cette restriction cassait en partie l'immersion pour celles et ceux qui aimaient aborder les situations de manière moins létale ou simplement varier les plaisirs lors des abordages intenses.

La solution venue de la communauté

C'est sur la célèbre plateforme NexusMods que le salut est arrivé. Repéré par nos confrères de la presse anglophone, un utilisateur répondant au pseudonyme de kamzik123 a publié une modification permettant de contourner les restrictions imposées par le studio français. Son objectif était simple, à savoir redonner aux joueurs la possibilité de désarmer leurs adversaires et de se battre sans arme blanche à n'importe quel moment de l'aventure, redonnant ainsi à Edward Kenway toute sa panoplie de combattant de rue.

Pour profiter de cette fonctionnalité, la manipulation est relativement accessible à tous les possesseurs du jeu sur ordinateur. Les joueurs doivent se rendre dans l'inventaire de leur personnage et équiper une arme spécifique, plus précisément les petites épées d'officier. Une fois cette action effectuée, le modèle du personnage adopte instantanément la posture de combat à mains nues, permettant ainsi de distribuer des coups de poing aux gardes et autres ennemis croisés en pleine rue ou sur les ponts des navires adverses.

Quelques limitations techniques à prévoir

Malgré l'ingéniosité de cette création, le mod n'est pas totalement exempt de défauts. Le créateur précise lui-même que les animations d'exécution à mains nues n'ont pas pu être intégrées dans les fichiers actuels. Par conséquent, si un joueur tente de déclencher un coup de grâce spectaculaire, le jeu repassera automatiquement sur les animations à l'épée, créant une légère transition abrupte à l'écran.

Des images partagées par le créateur du mod sur la page prouvent néanmoins l'efficacité globale de son travail, montrant le héros en pleine action, les poings levés face à ses adversaires bien au-delà des murs d'une taverne. Comme pour toute modification non officielle, des bugs mineurs peuvent survenir, nécessitant parfois de relancer la partie ou de vérifier l'installation des fichiers.

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Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides, dont celui vous indiquant l'emplacement de tous les portraits. Si vous désirez découvrir les aventures d'Edward Kenway, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :