Assassin's Creed: Black Flag Resynced proposera un système de combat revu, pour être plus difficile

Le remake d'Assassin's Creed Black Flag promet de bousculer les habitudes des joueurs. Prévu pour le 9 juillet, Black Flag Resynced modernise en profondeur ses mécaniques de jeu. Fini les affrontements répétitifs, Ubisoft introduit des ennemis capables de s'adapter à votre style pour des combats beaucoup plus exigeants.

Ubisoft vient de dévoiler de nouveaux détails croustillants sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, le remake très attendu des aventures du célèbre pirate Edward Kenway. À quelques mois de sa sortie fixée au 9 juillet sur Steam et l'Epic Games Store, le studio promet une refonte totale des mécaniques de jeu, vieilles de plus de dix ans.

Une approche des affrontements totalement revisitée

Le cœur du système d'affrontement tourne désormais autour des éliminations. L'objectif est d'affaiblir les adversaires jusqu'à pouvoir déclencher un coup de grâce fatal. La lame secrète, bien qu'elle ne soit plus une arme sélectionnable à part entière, offrira de multiples variations visuelles pour ces exécutions, notamment avec des éliminations en chaîne spectaculaires.

L'environnement jouera également un rôle crucial. Les joueurs pourront expédier leurs ennemis dans le vide depuis un rebord, utiliser les couloirs pour enchaîner les assassinats, faire exploser des barils de poudre ou encore projeter violemment leurs cibles contre les murs. De plus, une nouvelle mécanique d'esquive parfaite fera son apparition, permettant d'infliger des dégâts supplémentaires si le timing est maîtrisé.

Edward Kenway disposera de nouvelles attaques lourdes, exécutables en maintenant la touche de frappe enfoncée. Ces manœuvres varieront grandement selon l'équipement utilisé. La rapière permettra d'effectuer des frappes perforantes très puissantes, tandis que le coutelas couvrira une zone plus large pour toucher plusieurs cibles simultanément. Enfin, l'épée-pistolet tirera deux coups dévastateurs, offrant le choix de concentrer le feu sur un seul adversaire ou de répartir les dégâts.















Des ennemis intelligents qui apprennent de vos erreurs

La véritable révolution de ce remake réside dans son intelligence artificielle adaptative. Les adversaires analyseront votre comportement en temps réel et réagiront si vous répétez inlassablement les mêmes actions. Paul Fu, le directeur créatif du jeu, détaille cette nouveauté majeure.

Par exemple, si vous attendez trop longtemps pour effectuer une parade, les ennemis réagiront en lançant des attaques imparables. Si vous abusez des coups de pied, ils les esquiveront rapidement. L'astuce consiste à alterner entre l'attaque et la défense. Varier vos combos est très utile.

Pour survivre, il faudra donc faire preuve de créativité et varier les combos, en jonglant entre les balayages, les fléchettes à corde, les pistolets et les frappes lourdes. De nouveaux archétypes d'ennemis, comme les brutes ou les experts en démolition, viendront encore compliquer la tâche avec des défenses renforcées et la capacité de bloquer vos tentatives d'exécution.

Au-delà des batailles navales et terrestres, les phases de discrétion et de déplacement ont été rebâties de zéro. Les mouvements du pirate seront plus fluides et précis. Le jeu emprunte même la fonctionnalité d'observation introduite dans Assassin's Creed Shadows, facilitant le repérage des indices et le marquage des cibles. Enfin, excellente nouvelle pour les joueurs frustrés par le jeu original, les missions de filature et d'écoute ont été assouplies et n'entraîneront plus d'échec immédiat si vous perdez votre cible de vue.

Dans tous les cas, le rendez-vous est donné pour le 9 juillet pour découvrir Assassin's Creed: Black Flag Resynced, sur PC, PS5 et Xbox Series. Des informations complémentaires devraient être communiquées par Ubisoft d'ici là. D'ailleurs, notre partenaire Instant Gaming vous le propose déjà sur PC :