Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Patch notes de la mise à jour 1.0.7 du 1er septembre 2026

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.0.7, déployée le 1er septembre 2026, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

En ce mardi 1er septembre 2026, Assassin's Creed: Black Flag Resynced s'offre une toute nouvelle mise à jour, soit la 1.0.7. Pesant environ 16 Go sur Xbox Series, 2 Go sur PS5 et PC (via Steam), cette nouvelle mise à jour pour le remake de Black Flag apporte de petites nouveautés et corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.0.7 d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.