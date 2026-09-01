Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Patch notes de la mise à jour 1.0.7 du 1er septembre 2026
Publié par Clémence Usseglio
le 01 septembre 2026 à 10h51
le 01 septembre 2026 à 10h51
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.0.7, déployée le 1er septembre 2026, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
En ce mardi 1er septembre 2026, Assassin's Creed: Black Flag Resynced s'offre une toute nouvelle mise à jour, soit la 1.0.7. Pesant environ 16 Go sur Xbox Series, 2 Go sur PS5 et PC (via Steam), cette nouvelle mise à jour pour le remake de Black Flag apporte de petites nouveautés et corrige plusieurs problèmes rencontrés par la communauté.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.0.7 d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.
Patch notes de la mise à jour 1.0.7 d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Points forts de la mise à jour
- Les pistolets d'Edward peuvent désormais être masqués (eux aussi) !
- En plus de la possibilité de masquer la sarbacane, nous avons désormais ajouté la possibilité de masquer les pistolets également.
Les effets visuels des avantages sont également masqués
- Les babioles et leurs avantages sont géniaux, mais leur lueur peut vraiment faire ressortir Edward. Vous pouvez désormais désactiver tous les effets visuels indésirables liés aux avantages/perks.
De nouveaux amis à fourrure
- Il paraît qu'un petit compagnon à fourrure aurait besoin d'être secouru quelque part dans les Caraïbes. N'oublie pas de bien le caresser quand tu le trouveras, car il se pourrait bien qu'il te rejoigne plus tard au Repaire.
Corrections
Général
- Correction d'un problème qui permettait à des navires hors d'état de nuire d'être coulés après une opération d'harponnage.
- Correction d'un problème qui pouvait faire passer les joueurs à travers le décor lors d'un déplacement rapide vers Principe.
- Correction d'un problème qui empêchait la région d'apparaître après avoir terminé le fort correspondant et atteint 100 % de synchronisation.
- Correction d'un problème qui faisait apparaître les navires cibles en dehors de la carte lors de diverses quêtes.
- Correction d'un problème empêchant de marquer les ennemis en Vision d'aigle lorsque les barres de santé étaient désactivées dans l'interface.
- Correction d'un problème empêchant Edward de rester accroupi en mode furtif après avoir quitté le mode Photo.
- Correction d'un problème entraînant la disparition de la série de quêtes du Padre après modification des paramètres graphiques.
- Et bien d'autres encore.
Gameplay
- Correction d'un problème où les tonneaux enflammés par un pistolet lors d'un abordage ne faisaient pas baisser le moral.
- Correction d'un problème avec le pistolet Diabolist : Edward ne pouvait pas effectuer de mise hors d'état de nuire lorsque les ennemis étaient dans un état suspect alors qu'ils étaient en feu.
- Correction d'un problème où Edward ne pouvait pas assassiner les ennemis qui inspectaient la meule de foin dans laquelle il se cachait.
- Correction d'un problème où les animaux sauvages pouvaient être possédés lorsqu'ils étaient touchés par le pistolet Gargoyle's Breath.
- Correction d'un problème où Edward pouvait se retrouver figé en plein vol lors d'un assassinat aérien si la cible était tuée par quelqu'un d'autre avant lui.
- Correction d'un problème où Edward pouvait subir des dégâts provenant des tonneaux proches alors qu'il se cachait accroché au mur.
- Correction de plusieurs problèmes lors des abordages où Edward pouvait être ignoré par les ennemis après avoir atterri sur le pont.
- Correction d'un problème où le Padre pouvait être contraint de ne pas suivre Edward lors d'un raid sur un fort.
- Correction de plusieurs problèmes où les ennemis pouvaient revenir à la vie après qu'on leur ait lancé une bombe fumigène.
- Correction de certains problèmes liés à l'apparition soudaine de navires ennemis, provoquant un comportement erratique des autres navires.
- Correction d'un problème où Edward pouvait être tué pendant un mini-jeu simplement parce qu'un cadavre se trouvait à proximité.
- Correction d'un problème mineur où Edward pouvait se retrouver coincé dans une boucle consistant à enfoncer la porte de la salle de guerre d'un fort, contraint de revivre la boucle encore et encore...
- Correction d'un problème où les animaux pouvaient se comporter de manière erratique après une interaction.
Interface utilisateur/Menu
- Correction d'un problème empêchant la mise à jour de plusieurs icônes de la carte du monde une fois toutes les activités terminées.
- Correction d'un problème permettant aux joueurs d'observer le HMS Prince à plus de 500 m à l'aide de la longue-vue alors qu'ils se trouvaient dans le brouillard.
- Correction de problèmes liés au mode Photo lorsque l'arrière-plan du HUD était activé.
Visuels et Graphismes
- Correction d'un problème d'animation : les mains d'Edward n'étaient pas synchronisées avec la barre après la prise d'un fort.
- Correction de problèmes d'animation mineurs liés au parkour et aux assassinats.
- Correction d'un problème lié à l'ascenseur des navires qui brillait plus intensément que le soleil après l'utilisation de la Vision d'aigle.
- Correction d'un problème qui faisait apparaître la sarbacane après avoir harponné une créature, même si l'on avait choisi de la masquer.
- Correction de divers problèmes graphiques liés au chargement.
Stabilité et Optimisations
- Correction de plantages occasionnels qui se produisaient lors de l'ouverture du Store ou du panneau Actualités.
- Correction de certains plantages survenant lors de la sélection de navires dans le menu de sélection de la flotte de Kenway.
- Correction d'un plantage rare sur PS5 lorsque les joueurs sortaient des limites de la zone de jeu.
- Correction d'autres problèmes mineurs pouvant survenir dans le jeu.
Audio
- Correction de plusieurs problèmes liés à des effets sonores manquants. Certains effets sonores s'étaient échappés de leurs compartiments et ont été ramenés à leur place.
Sauvegarde/Chargement
- Correction d'un problème empêchant la lecture de certains morceaux de musique après le chargement d'un fichier de sauvegarde.
- Correction d'un problème entraînant l'absence de Stede Bonnet lorsque les joueurs chargeaient un fichier de sauvegarde antérieur avant d'avoir acheté les sabres britanniques.
Accessibilité
- Correction de plusieurs problèmes liés au daltonisme pour les préréglages Rouge-Vert ou Bleu-Jaune.
- Correction de l'absence de descriptions vocales dans les menus.
- Correction de l'absence de légendes dans le gameplay.
Spécifique à la plateforme
- Correction d'un problème qui pouvait entraîner un écran noir sur Steam Deck lorsque le HDR était activé.
Quêtes (spoilers)
- « Wayward Souls Rift » : Correction d'un problème lié à des erreurs de chargement de la visibilité des murs de méduses.
- « Upton Travers » : Correction d'un problème empêchant les gardes britanniques d'interagir avec Upton à moins qu'Edward ne se trouve à leurs côtés.
- « Upton Travers » : Correction d'un problème provoquant l'attaque d'Edward par les gardes britanniques lorsqu'il était en mode furtif.
- « Right-Hand Man » : Correction d'un exploit permettant aux joueurs d'atteindre l'objectif sans rien faire.
- « Everything is permitted » : Correction d'un problème qui pouvait entraîner le blocage d'Ah Tabai si Edward assassinait sa cible avant lui. Ah Tabai ne sera plus bloqué en état d'étourdissement si Edward lui vole la mise à mort de sa cible.
- « The Sage's buried secret » : Correction d'un problème qui pouvait bloquer James Kidd si Edward le devançait.
- « The Final Contract » : Correction d'un problème qui permettait au joueur d'attaquer le navire allié The Hollander.
- « A Proper shipwright » : Correction d'un problème qui faisait apparaître l'un des navires de la flotte britannique hors des limites de la zone de jeu.
- « Vainglorious Bastards » : Correction d'un problème qui faisait que des trombes marines ne cessaient de tuer Charles Vane et son navire.
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