Assassin's Creed: Black Flag Resynced critiqué par les joueurs à cause de ses nombreux DLC

C'est un succès avec une ombre au tableau pour Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Si les joueurs sont conquis par le titre, beaucoup le boudent car il propose pas moins de 7 contenus additionnels payants.

Considéré par beaucoup comme le meilleur opus, le quatrième jeu de la franchise Assassin's Creed vient de renaître grâce à Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Ce remake, disponible depuis le 9 juillet 2026, a rapidement conquis les joueurs et la presse en réalisant le meilleur lancement de toute la saga sur Steam. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre test complet de l'aventure d'Edward Kenway juste en dessous.

S'il a rapidement décroché une très bonne note sur Metacritic, les avis partagés sur Steam ont été plus mitigés. À l'heure actuelle, le titre d'Ubisoft possède une évaluation globale « plutôt positive ». Mais lors de son week-end de lancement, sa note générale était « mitigée » non pas à cause de son gameplay, mais de son contenu additionnel payant.

9 DLC différents aux prix trop élevés selon les joueurs

Si vous vous rendez sur la page Steam du titre, vous verrez qu'il possède 9 contenus additionnels différents. Le moins cher d'entre eux, à savoir le pack de cartes, est proposé à 4,99 euros. Tandis que les 8 autres DLC sont tous vendus à 9,99 euros. Précisons que si vous avez opté pour la version Deluxe du titre, vous avez déjà accès à deux d'entre eux : le bundle de Maitre assassin et le pack naval Maitre assassin.

Toutefois, les autres DLC ne sont disponibles dans aucune des éditions du jeu. S'il s'agit d'éléments cosmétiques, un commentaire posté sur Steam a fait réagir les joueurs.

Franchement Ubisoft, vous n'avez pas pu vous en empêcher, hein ?! Sortir un jeu à 70 € et, le jour même de la sortie, nous assommer avec pour 85 € de DLC qui ne sont pas purement cosmétiques mais offrent un avantage en termes de gameplay !

Des contenus optionnels qui ne sont pas indispensables pour terminer Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Face aux nombreuses réactions suscitées par ce commentaire, Ubisoft a décidé de réagir en répondant directement à l'auteur de ce message.

L'éditeur a clarifié la situation en rappelant que « l'édition Standard offre l'expérience complète et intégrale. Toutes les missions, toutes les îles, l'histoire dans son ensemble et l'univers complet sont présents ; rien n'a été retiré. Les packs additionnels sont des extras totalement facultatifs destinés aux joueurs intéressés ; ils ne sont jamais indispensables pour profiter du jeu ou le terminer. »

Si cela peut rassurer les joueurs, beaucoup restent déçus face à cette vague de DLC qui n'avaient pas été annoncés en amont. Malgré ce choix controversé, la note globale du jeu n'est que légèrement impactée pour le moment. Il faut toutefois surveiller l'évaluation globale pour voir si celle-ci va changer. Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.