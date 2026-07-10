Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Plan d'éperon ultime, où l'obtenir ?

Nous vous partageons l'emplacement du plan d'éperon ultime disponible sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Afin d'améliorer au maximum le Jackdaw sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il est nécessaire de mettre la main sur différents plans d'amélioration, qui sont disséminés aux quatre coins des Caraïbes. De ce fait, il peut être un tantinet difficile de les dénicher.

Toutefois, afin de vous faire gagner du temps, nous vous expliquons comment obtenir le plan d'éperon ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Où obtenir le plan d'éperon ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Récupérer le plan d'éperon ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Pour collecter le plan d'éperon ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, vous devez impérativement avoir accès à la Cloche de plongeur. Il s'agit d'un élément que vous débloquerez lors de la quête principale et qui vous permet d'explorer les épaves sous-marines. Comme vous vous en doutez, il vous faut donc plusieurs heures de jeu à votre actif afin de pouvoir vous mettre en quête dudit plan.

Or, si tel est le cas, rejoignez l'Épave de la Concepcion (coordonnées : 150,271), qui est située au nord-ouest de la carte, et plus précisément dans la région Chinchorro. Cette zone comporte 9 coffres au total. Afin d'obtenir le plan d'éperon ultime, cherchez un bateau en ruine, dont l'entrée est gardée par des méduses, avec deux coffres à l'intérieur. Celui à l'entrée vous permet de récupérer le plan d'éperon ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.





La dernière amélioration de l'éperon sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Une fois que vous êtes parvenu à obtenir le plan d'éperon ultime, vous pourrez débloquer la dernière amélioration de cet élément du Jackdaw. Celle-ci demande, bien évidemment, de posséder plusieurs ressources, ainsi que des Reales :

Reales x 15 000

Métal x 200

Bois x 600

Plan d'éperon ultime x 1

En fonction de votre progression, vous devrez, probablement, vous mettre en quête d'autres plans d'amélioration pour le Jackdaw, à l'image de celui pour les boulets ronds, dont nous vous parlons dans un guide dédié.

Pour conclure, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides, comme celui qui vous explique comment améliorer et personnaliser son navire.