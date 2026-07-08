Test Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Le remake réussi du pirate à la lame secrète

Edward Kenway reprend du service en cette année 2026 grâce au remake de l'opus Black Flag. Nous avons, d'ailleurs, pu jouer à Assassin's Creed: Black Flag Resynced afin de vous rapporter toutes nos impressions.

Plus de 10 ans après sa sortie originale, l'opus Assassin's Creed: Black Flag, qui a plu à beaucoup et moins à d'autres, a le droit à un remake, soit Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Annoncé officiellement au début de cette année 2026, le titre apporte un vent de fraîcheur en cet été particulièrement chaud en nous invitant à (re)découvrir les Caraïbes aux côtés d'Edward Kenway.

Il y a de cela des années, nous avions parcouru le jeu original et nous l'avons grandement apprécié (le chant marin « Drunken Sailor » nous revient encore régulièrement dans la tête). Ainsi, résister à l'appel du large avec ce remake fut impossible et nous avons, dès lors, passé plusieurs heures aux côtés du Pirate-Assassin, d'après une version PS5 (mode qualité). Ainsi, voici toutes nos impressions, sans spoilers, sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, dont le lancement est prévu pour le 9 juillet 2026.

Un remake digne de ce nom pour le Pirate-Assassin

Le Pirate devenant Assassin

Personnage hybride de la franchise Assassin's Creed, Edward Kenway est, avant tout, un pirate qui a une soif insatiable pour l'or. C'est, d'ailleurs, son désir de fortune qui le mène à prendre le large, puis à rencontrer Duncan Walpole, un Assassin déchu ayant pour mission de rapporter un objet clé aux Templiers.

Décidant d'usurper l'identité de Duncan Walpole afin de dérober une récompense qui n'est originellement pas la sienne, Edward finit, malgré lui, par être mêlé au sempiternel conflit entre les Assassins et les Templiers. Encore une fois motivé par son désir de richesse, il se met alors en quête de l'Observatoire, un lieu mystérieux et la source de convoitise des deux factions rivales.

Évidemment, son périple est également fortement marqué par la piraterie, qui le mène à combattre sur terre comme sur mer, et ce, en tant que pirate avant tout, mais assassin en devenir. D'ailleurs, sur ce point, Ubisoft a décidé de retirer toutes les séquences liées au présent ; il ne faut donc pas s'attendre à des moments passés à Abstergo, mais bien à une histoire exclusivement sur le passé et sur Kenway. Avec une durée de vie allant de 25 heures (histoire principale en ligne droite) à plus de 50 heures (pour les complétionnistes), Assassin's Creed: Black Flag Resynced nous invite pour une aventure où lame secrète opère en duo avec des pistolets de corsaire. Et quelle aventure !

Un gameplay imprégné de dualité

En raison de la nature hybride de son protagoniste, le gameplay d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est empreint d'une dualité qui fonctionne toujours aussi bien, manette en main.

Sur terre, que ce soit lors des quêtes ou bien durant des séquences d'exploration, Edward peut s'infiltrer en se dissimulant dans les hautes herbes, assassiner des adversaires (dans le dos, par les airs, etc.) ou même les endormir à l'aide de la sarbacane. Grâce aux différents outils, qui se débloquent progressivement et aux mouvements dignes d'un Assassin, les approches discrètes ne manquent pas, que ce soit pour accomplir un objectif, piller un entrepôt ennemi ou encore réaliser des contrats. Évidemment, dans certains cas, l'infiltration échoue et Edward doit alors prendre les armes pour se défaire de ses ennemis. Avec ses deux épées, mais aussi ses pistolets, Edward est un guerrier redoutable.







Cela est également le cas sur la mer : à bord du Jackdaw, les joueurs et les joueuses ont accès à une panoplie d'armes améliorables. Du simple boulet de canon, à celui enflammé, ou encore aux barils explosifs, affronter les navires ennemis est un vrai plaisir, bien que le gameplay puisse demander un petit temps d'adaptation aux nouveaux venus. C'est, effectivement, en fonction de la position de la caméra que les armes mortelles du Jackdaw deviennent opérationnelles. Or, l'attention doit aussi être portée sur l'environnement, afin de ne pas percuter des îles, et sur les bateaux ennemis, qui ne retiendront pas leurs coups (surtout si votre niveau de recherche est haut).

Que ce soit sur terre comme sur mer, le gameplay d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est aussi intéressant que plaisant. Nous nous prêtons véritablement au jeu, et la vie de pirate devient de plus en plus envoûtante d'heure en heure, malgré quelques redondances. Cela est d'autant plus vrai grâce à la remise au goût du jour de ce remake, qui apporte efficacité, fluidité et une meilleure maniabilité dans l'ensemble.

Une remise au goût du jour et des ajouts

S'inspirant de son aîné, Assassin's Creed Shadows, ce remake propose des mouvements très fluides et plus précis. Edward se meut ainsi plus rapidement et plus efficacement (et peut même s'accroupir partout), malgré certains problèmes de collision qui peuvent subvenir par moments.

En revanche, Assassin's Creed: Black Flag Resynced n'adopte pas la même approche que l'opus Shadows en ce qui concerne les combats : ici, il n'y a pas d'arbres de compétences ou d'aptitudes liées à un type d'arme, il est plutôt question d'hitboxes. Il faut maîtriser la parade afin d'éliminer rapidement un ennemi ou bien baisser sa jauge de garde pour lui infliger le coup fatal. Ce qui exige, bien entendu, de faire attention aux autres attaques ennemies, notamment celles dévastatrices du Démolisseur (nouvel archétype ennemi), car les adversaires ne manquent pas et s'attroupent rapidement autour du protagoniste. Bien qu'il ne soit pas tout à fait original, ce système de combat rend les affrontements plus engageants et intéressants, tout en donnant accès à davantage d'actions (balayer un ennemi, le pousser sur un mur, etc.) et animations d'élimination (plutôt sanglantes).

Assassin's Creed: Black Flag Resynced n'est pas un remaster, mais bien un remake. Il y a donc des ajouts plutôt significatifs, qui font grimper la durée de vie (environ 6 heures de contenu inédit, selon les développeurs). En plus de nouvelles armes pour le Jackdaw, les joueurs et les joueuses peuvent recruter des officiers, qui accordent un bonus passif non négligeable et qui sont à l'origine de plusieurs séries de quêtes. Très bien écrites, ces nouvelles missions offrent du contenu exclusif, qui nous en dit plus sur certains membres de l'équipage ou encore personnages clés (Barbe-Noire, Stede Bonnet).





Avec ces améliorations et nouveautés, Ubisoft a apporté un vent de modernité à l'un des meilleurs opus de sa licence phare (tout le monde ne sera pas d'accord sur ce point, oui). Un remake digne de ce nom ! Sans oublier que le périple aux Caraïbes est vraiment riche.

Un périple magnifique aux Caraïbes

Le monde ouvert selon la formule traditionnelle

Pour ce qui est du monde ouvert d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il n'y a pas de réel dépaysement : Ubisoft reprend les bases du jeu original, en offrant tout de même de petites nouveautés, mais aussi la formule habituelle de l'open-world, qui est devenue classique depuis ces dernières années.

Ainsi, tout au long du périple, nous sommes amenés à visiter différents lieux, c'est-à-dire des villes, des villages ou encore des îles et des épaves sous-marines. Chaque lieu dispose de son lot de collectibles (chants marins, tableaux, pierres mayas, etc.), secrets à découvrir, coffres à piller et, bien entendu, points de synchronisation à activer. Sans oublier, sa faune, qui, en plus de contribuer à l'aspect vivant du monde, permet de récupérer des ressources servant à améliorer les équipements d'Edward (bourse à bombes fumigènes, étui à pistolet, et bien d'autres).

En plus des contrats d'assassins, des missions d'officiers et des quêtes principales, Assassin's Creed: Black Flag Resynced comporte des événements locaux, qui viennent diversifier un tant soit peu l'expérience. Et comme tout bon jeu de pirates qui se respecte, les chasses aux trésors sont de la partie : à l'aide d'un croquis, les joueurs doivent se rendre à un emplacement précis pour dénicher leur récompense.







Autant dire que le monde ouvert d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced regorge d'activités prenantes, qui viennent régulièrement renouveler le sentiment de découverte et qui donnent du corps à l'aventure. Et encore, c'est sans parler du Repaire.

Escale à Great Inagua

Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne propose pas tout à fait le même système de Repaire que l'opus Shadows. Ici, il n'est pas question de placer un à un les bâtiments sur une grille et les entourer de structures décoratives, il s'agit plutôt d'améliorer le village de Great Inagua et de décorer le Manoir.

C'est donc en déverrouillant des structures améliorables, comme la boutique du Capitaine du port, en construisant un feu de camp pour l'équipage ou encore en érigeant la taverne, que le village prend vie sous nos yeux. Cela donne également accès à divers marchands, disponibles à d'autres endroits des Caraïbes. Par exemple, le PNJ de la boutique Capitaine du port permet d'acheter des améliorations pour le Jackdaw ou encore de modifier l'apparence du navire, grâce à des éléments cosmétiques préalablement achetés ou obtenus dans des coffres.

En complément, Edward se retrouve propriétaire du Manoir de Great Inagua. Cette bâtisse peut être étendue, notamment en construisant des structures, qui accordent des bonus passifs significatifs, et peut aussi être décorée, en plaçant des armes sur des râteliers ou des tableaux sur les murs. Or, c'est surtout un endroit clé pour gérer la flotte de Kenway : après avoir capturé des forts, il est possible d'envoyer des navires, préalablement abordés et capturés, pour diverses missions. Celles-ci donnent la possibilité d'obtenir des ressources ou encore des Reales (argent). Cet élément de gameplay est franchement le bienvenu car cela apporte une source de revenus régulière, en plus du coffre lié à l'argent de protection, et distille un aspect gestion au titre. Nous aurions, toutefois, aimé encore plus de possibilités de ce côté-là, sans pour autant se rapprocher de la formule disponible dans l'opus Shadows, car cette dimension gestion est vraiment prenante.







Assassin's Creed: Black Flag Resynced propose ainsi aux joueurs de vivre la vie riche et mouvementée d'un pirate, qui doit aussi bien gérer son domaine que prendre les armes pour combattre ses ennemis sur terre comme sur mer. Une aventure envoûtante ! Grâce aux améliorations visuelles et techniques distillées dans ce remake, le périple est d'autant plus magnifique et immersif.

Une aventure sublimée et quasi-parfaite

Modernisé à l'aide du moteur Anvil, Assassin's Creed: Black Flag Resynced profite de très beaux visuels, voire époustouflants par endroits, grâce notamment à un éclairage maîtrisé et une palette de couleurs vives. Explorer certains lieux sur terre, comme sous la mer, devient ainsi un pur bonheur pour les yeux et une source d'émerveillement régulière. Le rendu de l'eau, qui a été retravaillé, est aussi beaucoup plus convaincant. Sublimé grâce au raytracing et aux diverses améliorations visuelles, Assassin's Creed: Black Flag Resynced offre une expérience réaliste et immersive, qui captive de A à Z.





D'ailleurs, le système de météo Atmos, déjà utilisé sur Assassin's Creed Shadows, fait son grand retour sur ce remake. Et autant dire que celui-ci nous a, de nouveau, impressionné : avec sa météo dynamique, pouvant, par exemple, osciller entre journée ensoleillée ou matinée très pluvieuse, l'aventure est d'autant plus crédible et immersive. Les conditions météorologiques ont également un impact lors des séquences à bord du Jackdaw : les tempêtes, avec parfois de la foudre et des tornades, empêcheront d'avancer à toute allure, tandis que les vagues scélérates et les bourrasques de vent devront être prises en compte pour la navigation.

Ce tableau est, tout de même, entaché par de petits points noirs, qui seront très certainement corrigés ou améliorés dans les semaines à venir. Ci et là, certaines textures nous ont semblé un peu moins convaincantes et plusieurs séquences nous ont paru assez sombres (malgré une luminance maximale haute dans les paramètres). À quelques occasions, nous avons eu de petits problèmes, qui n'ont cependant pas entaché notre expérience plus que de raison : la prise d'un fort a été impossible à cause d'un bug, plusieurs membres de l'équipage étaient bloqués à un même endroit lors d'une bataille et des soucis de collision sont arrivés durant des séquences de parkour.

En dehors de cela, Assassin's Creed: Black Flag Resynced est dans un état excellent (nous sommes bien loin, très loin, de l'opus Unity à sa sortie, rassurez-vous) et la version PS5 fait des merveilles, notamment avec ses temps de chargement très courts.