Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Plan de canons sur pivot ultime, où l'obtenir ?

Nous vous indiquons, pas à pas, où et comment obtenir le plan de canons sur pivot ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Débloquer les dernières améliorations de certains éléments du Jackdaw sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced exige d'avoir, au préalable, récupéré des plans, qui se trouvent à des endroits précis des Caraïbes. Pour autant, il n'est pas forcément aisé de les dénicher, tant le monde ouvert est vaste.

Dans ce qui suit, et afin de vous aider dans vos recherches, nous vous expliquons où obtenir le plan de canons sur pivot ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Où obtenir le plan de canons sur pivot ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Récupérer le plan de canons sur pivot ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Avant tout, sachez que pour récupérer le plan de canons sur pivot ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, vous devez impérativement avoir accès à la Cloche du plongeur, qui s'obtient durant la quête principale, et ce, au bout de quelques heures de jeu. Cette structure particulière vous permet, en effet, d'explorer les épaves sous-marines, qui regorgent de coffres et de secrets.

Si tel est le cas, rejoignez les Grottes de l'Œil du Diable (coordonnées : 456,332). Il s'agit d'une épave située dans la région Cruz, au milieu de la carte. Progressez dans cette zone jusqu'à atteindre un endroit où vous aurez pied. Cela exige de passer par les tunnels, avec un fort courant. Normalement, vous y arriverez tout naturellement lors de votre exploration de ce lieu. Après avoir grimpé une structure en bois, vous pourrez apercevoir un coffre dans un renfoncement. Ouvrez-le pour obtenir le plan de canons sur pivot ultime.





Débloquer la dernière amélioration des canons sur pivot sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Dès que vous êtes parvenu à collecter le plan de canons sur pivot ultime, vous pouvez vous rendre auprès d'un Capitaine de port pour améliorer ledit élément du Jackdaw. Évidemment, pour cela, vous aurez besoin de diverses ressources, mais aussi de nombreux Reales (monnaie en jeu) :

Reales x 15 000

Métal x 400

Plan de canons sur pivot ultime x 1

En fonction de votre progression, d'autres plans d'amélioration pour le Jackdaw vous attendent dans les Caraïbes. D'ailleurs, dans un guide dédié, nous vous précisons comment et où récupérer le plan d'éperon ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Pour conclure, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.