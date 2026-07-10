Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Plan de puissance des boulets ronds ultime, où l'obtenir ?

Si vous êtes à la recherche du plan de puissance des boulets ronds ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, sachez que nous vous indiquons où et comment le trouver.

Sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, certaines améliorations du navire d'Edward Kenway, le Jackdaw, nécessite d'avoir récupéré des plans au préalable. C'est le cas, par exemple, pour les boulets ronds et chauffés, dont le dernier palier exige d'avoir le plan de puissance des boulets ronds ultime. Cependant, celui-ci n'est pas forcément facile à dénicher.

C'est pourquoi nous vous expliquons, ci-dessous, où et comment obtenir le plan de puissance des boulets ronds ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Où trouver le plan de puissance des boulets ronds ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Récupérer le plan de puissance des boulets ronds ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Pour obtenir le plan de puissance des boulets ronds ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, vous devez impérativement avoir accès à la Clocher de plongeur, qui permet d'explorer les épaves sous-marines. Il s'agit d'une structure utilitaire que vous débloquerez au cours de la quête principale.

Si tel est le cas, allez aux Ruines de Kabah (coordonnées : 739,118), qui est dans la région Navassa, au sud-est de la carte. Dans cette zone, vous pourrez ouvrir 11 coffres. L'un d'entre eux contient ledit plan. Pour le récupérer, vous devez vous rendre dans le tunnel de la zone. Cela exige de passer à travers trois méduses et éviter le requin, qui rôde dans les alentours. Une fois dans le tunnel, progressez jusqu'au le petit espace rond au fond et sur la droite (curseur sur l'image ci-dessous). Afin d'atteindre cet endroit, vous devrez attendre que le courant s'arrête pour avancer, sinon celui-ci vous repoussera sur quelques mètres. Ouvrez, ensuite, le coffre pour récupérer le plan de puissance des boulets ronds ultime.





Débloquer la dernière amélioration des boulets ronds sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Une fois que vous avez réussi à obtenir le plan de puissance des boulets ronds ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, vous pouvez vous rendre auprès d'un Capitaine de port (celui de votre choix). Si vous possédez les ressources demandées, que nous vous listons ci-dessous, vous pourrez alors débloquer la dernière amélioration pour les boulets ronds et chauffés :

Reales x 35 000

Plan de puissance des boulets ronds ultime x 1

Grâce à cette amélioration, vous infligerez davantage de dégâts aux navires ennemis avec les canons de bordée du Jackdaw. Et si vous êtes à la recherche d'autres plans d'amélioration pour le navire de Kenway, sachez que nous vous indiquons où trouver le plan de mortier ultime dans un guide dédié.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides, comme celui qui vous explique comment améliorer et personnaliser son navire.