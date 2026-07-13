Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Plan de résistance de coque ultime, où l'obtenir ?

Nous vous précisons où et comment récupérer le plan de résistance de coque ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Les joueurs et les joueuses de Assassin's Creed: Black Flag Resynced doivent régulièrement améliorer le navire d'Edward Kenway, le Jackdaw, afin d'éliminer de puissants bateaux ennemis. Il est, dès lors, intéressant d'augmenter la résistance du Jackdaw pour ne pas couler. Or, la dernière amélioration exige un plan.

Pour vous faire gagner du temps dans vos recherches, sachez que nous vous expliquons où et comment obtenir le plan de résistance de coque ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Où obtenir le plan de résistance de coque ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Obtenir le plan de résistance de coque ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Avant tout, remarquons que pour récupérer le plan de résistance de coque ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, vous devez nécessairement avoir accès à la Cloche du plongeur, qui se débloque durant la quête principale, et ce, au bout de quelques heures de jeu. Comme vous l'aurez compris, cette structure vous permet d'explorer les épaves sous-marines, qui regorgent de coffres.

Si tel est le cas, rendez-vous à l'Épave du San Ignacio (coordonnées : 352,744), qui est située dans la région de Dry Tortugas. Explorez cette zone sous-marine et allez dans l'un des navires en ruine (emplacement sur la deuxième image ci-dessous, via le curseur) pour récupérer le plan de résistance de coque ultime dans un coffre.





Débloquer la dernière amélioration de la coque sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Après avoir réussi à obtenir le plan de résistance de coque ultime, vous pouvez rendre visite à un Capitaine de port pour améliorer la résistance du Jackdaw. Comme pour toutes les autres améliorations, cela exige d'avoir rassemblé diverses ressources et d'avoir des Reales (monnaie en jeu), et plus précisément les éléments suivants :

Reales x 30 000

Métal x 400

Bois x 750

Plan de résistance de coque ultime x 1

En fonction de votre progression, d'autres plans d'améliorations pour la Jackdaw vous attendent dans les Caraïbes. D'ailleurs, dans un guide dédié, nous vous indiquons comment et où récupérer le plan de canons sur pivot ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

En guise de conclusion, rappelons qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides, comme celui qui vous indique l'emplacement des navires légendaires.