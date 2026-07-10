Assassin's Creed: Black Flag Resynced explose le record de la franchise pour son lancement

À peine sorti, Assassin's Creed: Black Flag Resynced s'impose déjà comme le plus grand lancement de la franchise sur Steam. Avec près de 100 000 joueurs simultanés, le retour de cette aventure pirate culte pulvérise les scores de Shadows et Odyssey, malgré quelques polémiques liées aux microtransactions.

L'appel du grand large n'a jamais été aussi fort pour les fans de la franchise d'Ubisoft. À peine arrivé sur les plateformes numériques, Assassin's Creed: Black Flag Resynced ne se contente pas d'exister, il domine de la tête et des épaules le classement des meilleures ventes. Les premiers chiffres sont tombés et ils témoignent d'un engouement phénoménal pour cette refonte très attendue, prouvant que la nostalgie couplée à une modernisation technique reste une recette redoutablement efficace pour attirer les foules.

Le plus grand lancement de la série sur Steam

Les statistiques fournies par la base de données SteamDB sont sans équivoque. En l'espace de quelques heures seulement, cette version remaniée des aventures d'Edward Kenway a rassemblé près de 100 000 joueurs en simultané, culminant très exactement à 99 451 marins virtuels connectés au même instant. Ce chiffre impressionnant fait de ce titre le plus grand lancement de toute l'histoire de la saga sur la plateforme de Valve. Un succès qui devrait se confirmer ces prochains jours et potentiellement améliorer cette performance durant ce week-end, moment où les joueurs sont davantage présents.

Des anciens épisodes relégués au second plan

Pour prendre la pleine mesure de cette performance, il suffit d'observer les précédents records de la licence. Jusqu'à présent, c'était Assassin's Creed Shadows, sorti l'année dernière, qui détenait la couronne avec un pic dépassant légèrement les 64 000 joueurs. Juste derrière, Odyssey avait séduit 62 000 curieux à son lancement, tandis que le périple égyptien d'Origins s'était arrêté à 41 000. Quant au jeu original de 2013, son modeste record de 16 000 joueurs a été balayé en un clin d'œil, bien que le contexte de l'époque et l'arrivée tardive du portage PC rendent la comparaison inégale.

Il en va de même pour Valhalla, dont la sortie différée sur Steam n'avait rassemblé que 19 000 personnes. Aujourd'hui, les compteurs sont remis à zéro et le pavillon noir flotte fièrement au sommet des classements.















Tout n'est cependant pas parfait puisque les utilisateurs pointent notamment du doigt des cinématiques bloquées à trente images par seconde, un problème technique que les développeurs ont rapidement identifié. Pire encore, un autre problème menace actuellement la progression de certains utilisateurs.

Au-delà des soucis techniques inhérents aux lancements modernes, c'est surtout la politique de monétisation qui pose question. Dès le premier jour, les joueurs ont été accueillis par une boutique intégrée proposant de nombreux éléments cosmétiques à des prix jugés prohibitifs. Ces objets, souvent fantaisistes et en décalage avec la direction artistique du jeu de base, suscitent l'incompréhension d'une partie du public.

Malgré ces polémiques, la dynamique de vente reste exceptionnelle et confirme que la popularité de cet opus culte demeure intacte, plus d'une décennie après sa création initiale.

Rappelons, pour conclure, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced, qui est sorti le 9 juillet 2026, est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides, comme celui qui vous explique comment améliorer et personnaliser son navire. Si vous désirez découvrir les aventures d'Edward Kenway, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur différentes plateformes :