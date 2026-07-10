Assassin's Creed: Black Flag Resynced : Plan de mortier ultime, où l'obtenir ?

Nous vous précisons où et comment obtenir le plan de mortier ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Afin d'améliorer au maximum le Jackdaw sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les joueurs et les joueuses devront se mettre en quête de différents plans, cachés à des endroits spécifiques dans le monde ouvert. Il peut, ainsi, être assez difficile de les dénicher. Dès lors, dans ce qui suit, nous vous indiquons où obtenir le plan de mortier ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, afin de vous faire gagner du temps et faciliter vos recherches.

Où obtenir le Plan de mortier ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Récupérer le plan de mortier ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Pour obtenir le plan de mortier ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, notons qu'il est impératif d'avoir débloqué la Cloche de plongeur. Cela demande d'avoir avancé dans la quête principale, et donc d'avoir déjà quelques heures de jeu à son actif.

Si tel est le cas, allez à l'Épave de l'Antocha (coordonnées : 600,636), qui est dans la région Gibara (à l'est). Dans cette zone sous-marine, vous pouvez ouvrir 7 coffres au total. L'un d'entre eux détient l'objet de vos convoitises. C'est dans un coffre, placé dans une petite épave (emplacement via le curseur sur l'image ci-dessous), que vous pourrez collecter le plan de mortier ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Néanmoins, faites attention aux différents dangers et veillez régulièrement à votre jauge d'oxygène pour ne pas mourir.

Dernière amélioration du mortier sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Une fois que vous avez réussi à récupérer le Plan de mortier ultime sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, vous pouvez retourner auprès d'un Capitaine de port (celui de votre choix) afin de débloquer la dernière amélioration de ladite arme. Comme vous vous en doutez, cela vous coûtera des Reales ainsi que des ressources, et plus particulièrement du Métal. Pour la troisième et dernière amélioration du mortier, vous devez donc posséder les éléments suivants :

Reales x 25 000

Métal x 650

Plan de mortier ultime x 1

Si vous avez tout cela, vous pouvez débloquer la dernière amélioration pour les mortiers, qui feront désormais davantage de dégâts aux navires ennemis. Nous vous recommandons, d'ailleurs, de l'avoir afin de venir à bout des forts les plus défendus et pour défaire les navires légendaires. En fonction de votre progression, d'autres plans pour améliorer le Jackdaw vous attendent dans les Caraïbes.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Vous pouvez retrouver nos différents guides, comme celui qui vous indique l'emplacement des navires légendaires.