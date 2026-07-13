Nous vous expliquons comment débloquer des familiers/animaux de compagnie sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Tout au long de leur périple sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, les joueurs et les joueuses peuvent rencontrer différents animaux, disponibles dans divers lieux des Caraïbes. Certains d'entre eux sont, d'ailleurs, considérés comme des animaux de compagnie/familiers, et peuvent ainsi être équipés. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment les débloquer.

Dès lors, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment obtenir des animaux de compagnie sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Comment obtenir des animaux de compagnie sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced ?

Débloquer des animaux de compagnie/familier sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced propose, au total, 4 animaux de compagnie/familiers, et ce, de deux sortes : les singes et les chats. Il y a ainsi 2 chats et 2 singes. Cependant, il est assez facile de les manquer et donc de parcourir toute l'aventure sans familier aux côtés d'Edward Kenway.

Mais, voici comment débloquer les animaux de compagnie sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced :

Suie le Chat → Il faut terminer l'événement local « Cat Distribution System », à Great Inagua, après avoir débloqué le Repaire.

→ Il faut terminer l'événement local « Cat Distribution System », à Great Inagua, après avoir débloqué le Repaire. Albert le Singe → Il convient de finir l'événement local « Monkey Business », à la Havane, après avoir débloqué le Repaire.

→ Il convient de finir l'événement local « Monkey Business », à la Havane, après avoir débloqué le Repaire. Tom le doré → Il faut acheter l'édition Deluxe d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

→ Il faut acheter l'édition Deluxe d'Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Familier d'Animus sombre → Il faut progresser dans le projet d'Animus « Un œil dans l'obscurité ».





Équiper des animaux de compagnie sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Une fois que vous avez réussi à débloquer un animal de compagnie sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced, il vous suffit de l'équiper depuis le menu Inventaire. Comme vous vous en rendrez compte, ledit animal apparaîtra ensuite sur le Jackdaw, près de la barre du navire d'Edward Kenway. De ce fait, les familiers sur Assassin's Creed: Black Flag Resynced sont purement cosmétiques.

Rappelons, en guise de conclusion, qu'Assassin's Creed: Black Flag Resynced est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.