Le gros défaut d'ARC Raiders enfin corrigé par les développeurs ?



le 13 février 2026 à 18h28 Publié par Corentin Rimbert le 13 février 2026 à 18h28

Patrick Söderlund, PDG d'Embark Studios, admet que la zone de Speranza est actuellement sous-exploitée dans ARC Raiders. Dans une interview récente, il évoque son désir de transformer ce simple menu en un véritable hub social riche en histoire, répondant ainsi aux attentes de la communauté.