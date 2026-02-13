Le gros défaut d'ARC Raiders enfin corrigé par les développeurs ?

Patrick Söderlund, PDG d'Embark Studios, admet que la zone de Speranza est actuellement sous-exploitée dans ARC Raiders. Dans une interview récente, il évoque son désir de transformer ce simple menu en un véritable hub social riche en histoire, répondant ainsi aux attentes de la communauté.
Alors que le design director Virgil Watkins avait déjà évoqué l'idée par le passé
, c'est désormais au tour de Patrick Söderlund, PDG d'Embark Studios, de confirmer les ambitions du studio concernant l'avenir de Speranza. Dans une récente interview accordée à IGN
, l'homme fort derrière ARC Raiders
a reconnu sans détour que cette zone clé du jeu ne révélait pas encore tout son potentiel, la qualifiant même de « fortement sous-utilisée
». Actuellement, Speranza sert principalement d'interface de menu, une fonction bien trop limitative pour un titre qui mise autant sur l'immersion et l'interaction
.
Vers un véritable lieu de vie à Speranza ?
L'objectif affiché est de transformer ce qui n'est qu'une interface statique en un espace vivant et communautaire
. Patrick Söderlund imagine Speranza comme un hub social à part entière, où les joueurs pourraient se croiser physiquement, échanger et s'immerger davantage dans l'univers du jeu. Cette évolution permettrait non seulement de renforcer le lien social entre les participants, mais aussi d'approfondir la narration, un aspect très demandé par les fans.
Une des discussions qui est, dans une certaine mesure, publique, c'est : qu'est-ce que Speranza ? Je pense que Speranza est fortement sous-utilisée, personnellement. C'est quelque chose que nous voulons probablement améliorer et transformer en autre chose. Y a-t-il des éléments du jeu où il pourrait y avoir des points de rencontre ?
Cette réflexion rejoint les propos antérieurs de Virgil Watkins, qui comparait l'ambition du studio pour Speranza à des lieux emblématiques comme la Tour de Destiny 2 ou les villages de Monster Hunter. L'idée est de créer un espace où l'on ne fait pas que passer, mais où l'on vit l'expérience ARC Raiders en dehors des combats
.
Un équilibre social et narratif
Au-delà de la simple structure, Embark Studios souhaite utiliser ce futur hub pour densifier le lore du jeu. Les développeurs sont conscients que l'alchimie actuelle entre le PvE et le PvP, bien que qualifiée d'heureuse coïncidence par Patrick Söderlund, crée des moments d'humanité inattendus. Le studio veut donc capitaliser sur ces interactions spontanées.
Pourriez-vous y rencontrer des gens ? Cela pourrait-il être un hub social dans une certaine mesure ? Que pouvons-nous faire de plus avec ça ? Cela approfondit également ce que je pense être quelque chose que les joueurs veulent peut-être plus, à savoir le lore d'ARC Raiders.
S'il ne s'agit pas vraiment d'une annonce, mais plutôt d'un souhait, il est plaisant de savoir qu'Embark souhaite développer cette partie, pour ajouter une nouvelle touche communautaire. Reste à savoir quand cela se fera, et surtout comment.
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commentaires (6)
Si c'est juste optionnel ça peut être une bonne idée en vrai
Houlà y'a de l'élitisme dans les cols... J'aimerais bien savoir à partir de combien d'heures on est une un casu, qu'on rigole.
Par contre bonnes suggestions en effet H3r3, ces pts là sont à améliorer/tweaker/équilibrer beaucoup de joueurs le rapporte et ce depuis un moment, doc j'imagine qu'ils sont au moins au courant pour ceux là.
Perso j'ajouterai une refonte de l'interface du/des menu, histoire de fluidifier les allers-retours entre le craft/améliorations/achats/loadout (voir ajouter des presets de stuff à auto acheter/crafter), #revoir certains objets pour les rendre plus attractif (coût/apport ressources en craft ou décraft, leur prix, leur rareté en raid), #revoir les zones de rareté de loot des maps ou implémenter une rotation (certaines zones passeraient de rouge à jaune ou tt simplement gris d'une partie à l'autre histoire de pas aller toujours un peu au mêmes endroits), #le PvP bein ça on connaît par cœur, th les mêmes armes a nerfer ou à buffer, de ce côté là ils sont pas constants dans leurs updates.
Good
Non pas ça, nous joueurs PvP on veut tuer tuer et tuer ! Donnez nous de quoi tuer encore et encore, et plus vite surtout !
Les casus sont tellement bruyants...
À cause d'eux on commence à avoir des mini events PvE et bientôt un hub social qui sert absolument à rien à part rajouter du temps de préparation.
Aucune utilité, apart rallonger la préparation... C'est gadjet, ya des choses plus importantes à faire avant ça ...
Changé les épreuves (tjr les mêmes)
Corrigé les failles
Rendre les quêtes intéressantes (récompense)
Ajouté du contenue end game
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