ARC Raiders basculera vers un passe de combat payant avec sa nouvelle mise à jour

L'arrivée de la mise à jour Frozen Trail bouleverse la progression dans ARC Raiders. Embark Studios abandonne son ancien système pour introduire un passe de combat payant. Si ce changement économique peut surprendre, les développeurs promettent une approche respectueuse des joueurs, sans mécanique déséquilibrée et entièrement remboursable.

La prochaine mise à jour majeure d'ARC Raiders, prévue pour le 8 octobre, modifie en profondeur le système de progression du jeu d'Embark Studios en remplaçant les anciens Raider Decks par un véritable passe de combat. Ce nouveau système, baptisé Reward Pass, introduit pour la première fois une voie premium payante tout en conservant une voie gratuite accessible à tous les possesseurs du jeu.

Une monétisation cosmétique qui évite le déséquilibre

Ce nouveau passe premium sera facturé 1 150 jetons Raider, soit l'équivalent d'environ dix euros. Face aux inévitables inquiétudes de la communauté concernant l'introduction d'éléments payants, les développeurs ont tenu à clarifier immédiatement leur approche, puisque tous les éléments liés au gameplay seront disponibles via la voix gratuite. Le chemin payant se concentrera uniquement sur l'esthétique du personnage ou des armes.











Aleksander Grøndal, producteur exécutif du jeu, a tenu à rassurer les joueurs :

La voie premium du passe de récompenses est purement cosmétique et sert uniquement à modifier votre apparence. Il s'agira de pochoirs d'armes, de nouvelles options de personnalisation pour les tenues obtenues dans la voie gratuite, et de monnaie premium. Tout ceci n'est que vanité, il n'y a donc aucun avantage de gameplay pour les joueurs qui décident de passer au niveau premium.

Gerardo Basurto, directeur du produit, précise également que la voie gratuite permettra d'obtenir toutes les tenues de base, tandis que la version payante offrira des variantes de couleurs, des coiffures inédites et de nouveaux skins d'armes appelés pochoirs. Ces fameux pochoirs permettront de modifier l'apparence des armes de manière permanente une fois débloqués, sans jamais altérer leurs statistiques en combat.

À lire également ARC Raiders basculera vers un passe de combat payant avec sa nouvelle mise à jour

Un investissement initial entièrement remboursable

L'aspect le plus rassurant de ce nouveau Reward Pass réside dans son économie circulaire. Embark Studios a conçu le système de manière à ce que les joueurs réguliers puissent récupérer leur investissement initial. En complétant les soixante niveaux du passe, les utilisateurs accumuleront un total de 1 350 jetons Raider, dont 200 issus de la voie gratuite et 1 150 de la voie premium.

Ainsi, un joueur parvenant au bout de sa progression aura accumulé suffisamment de monnaie virtuelle pour s'offrir le passe de la saison suivante sans avoir à dépenser d'argent réel à nouveau. Le passe premium sera accessible via la boutique du jeu ou inclus dans le nouveau pack payant de la mise à jour.

Cette approche vertueuse démontre la volonté du studio de fidéliser sa communauté sans la frustrer, en récompensant le temps investi dans le jeu. Il reste cependant à découvrir combien de temps ce passe sera disponible avant d'expirer, une information que les développeurs n'ont pas encore communiquée.

Frozen Trail sortira le 8 octobre dans ARC Raiders. En attendant, il reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :