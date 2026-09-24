ARC Raiders : Toutes les annonces importantes concernant Frozen Trail

Embark Studios a dévoilé les détails de la mise à jour Frozen Trail pour ARC Raiders. Prévue pour le 8 octobre, elle promet une nouvelle carte glaciale, des ennemis redoutables et un système d'avant-poste inédit.

La mise à jour Frozen Trail s'annonce comme un tournant important pour ARC Raiders, développé par Embark Studios Dès le 8 octobre, les joueurs devront quitter le confort relatif de la Rust Belt pour s'aventurer dans des contrées inhospitalières. Les développeurs promettent une expérience qui poussera les combattants dans leurs derniers retranchements, tout en leur offrant des outils inédits pour survivre aux menaces grandissantes.

Cap sur Pendola Pass et ses mystères glacés

L'intrigue de cette extension gravite autour d'un mystérieux signal ayant conduit Celeste et Shani vers Pendola Pass, la nouvelle carte. Cet ancien village italien, autrefois plaque tournante du projet Exodus, est désormais figé par un froid mortel. Les explorateurs y découvriront des vestiges de l'ancien monde, comme un supermarché abandonné et un dépôt de trains enseveli sous la glace, témoins d'une civilisation déchue.

Mais l'attrait principal de cette zone réside dans un événement sans précédent. Un Empereur est tombé. Cette immense carcasse mécanique renferme des technologies rares, attirant inévitablement l'attention des autres joueurs, mais aussi des ARCs, qui n'hésiteront pas à vous attaquer.

La Frégate, un nouveau terrain d'affrontement

Face à la chute de leur Empereur, les machines répliquent en déployant la Frégate, un titanesque vaisseau de patrouille. Ce navire volant représente un défi de taille. Les joueurs devront s'y infiltrer, déverrouiller des accès sécurisés et survivre dans des espaces extrêmement confinés.

La taille de ce défi exigera une approche différente de celle à laquelle vous êtes habitués. Pris au piège dans des espaces clos à des centaines de mètres d'altitude, il faudra trouver la bonne stratégie.

La dimension multijoueur prendra ici tout son sens, puisqu'il faudra choisir entre coopérer avec les autres escouades présentes à bord ou les éliminer sans pitié pour s'accaparer le précieux butin.

Une menace mécanique qui s'intensifie

Pour défendre ces nouveaux territoires, le bestiaire s'enrichit de trois adversaires implacables. Le Bully porte bien son nom. C'est une bête agressive dotée d'un apprentissage automatique, qui harcèlera les joueurs sans relâche.







À l'inverse, le Skulker préfère l'ombre. Cet ennemi opportuniste attaque par surprise avant de battre en retraite pour mieux frapper. Enfin, l'Hydre est une tourelle fixe divisée en trois segments autonomes, capable de tenir tête à une escouade entière lors des assauts sur la Frégate.

Avant-postes et arsenal repensé

Pour souffler entre deux expéditions périlleuses, les joueurs pourront désormais investir un Avant-poste. Ce nouvel espace personnel, situé aux portes des montagnes enneigées, est entièrement personnalisable avec du mobilier et des modules. Il abrite surtout un atelier de recherche fondamental pour la progression en fin de partie.

Ce laboratoire permet d'accéder à un cinquième niveau d'amélioration pour les armes. Le comportement de votre arsenal pourra être totalement modifié. Les développeurs évoquent par exemple un fusil d'assaut rendu entièrement automatique ou des balles incendiaires couplées à un chargeur de grande capacité. Quinze armes bénéficieront de ce système au lancement, dont deux nouveautés : le Stiletto, un fusil léger idéal pour les tirs à distance, et le Bantam, un imposant revolver favorisant les tirs au jugé.







La mobilité fait un bond en avant avec l'introduction du grappin, permettant d'atteindre des zones inaccessibles ou de se balancer au-dessus du vide. Le contrôle de foule s'améliore également grâce à un lanceur de câbles et une grenade à traction, parfaits pour immobiliser les ennemis ou les déloger de leurs abris.

Les plus créatifs apprécieront l'ajout d'un appareil photo complet, avec gestion de la focale et mode selfie, pour immortaliser leurs exploits de survie.

Un nouveau modèle de progression

Le modèle économique s'ajuste avec l'arrivée du Reward Pass. Ce système de progression se décline en trois versions. Le passe gratuit offrira des jetons, des tenues et des éléments cosmétiques.

La version premium, quant a elle, débloquera des couleurs exclusives, des coiffures et davantage de monnaie en jeu. Enfin, le passe héritage regroupera gratuitement les anciens Raider Decks pour ne léser aucun joueur de la première heure.

Le grand rendez-vous est donné pour le 8 octobre. N'hésitez pas à nous dire, par l'intermédiaire des commentaires, si vous avez hâte de découvrir Frozen Trail, ou si la mise à jour arrive trop tard pour ARC Raiders.