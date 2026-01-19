Un espace social dans ARC Raiders, les développeurs sont partants

ARC Raiders : Patch 1.39.0 du 28 juillet, le patch notes
Une nouvelle mise à jour est disponible ce 28 juillet pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.39.0.
Je veux dire, nous en avons discuté à 100 %. C'était toujours une question de temps et d'envergure pour nous... Nous pouvons construire un menu, et le menu fera son travail. Et, vous savez, tout le temps supplémentaire impliqué dans la création d'un hub n'en valait pas vraiment la peine, ou alors nous aurions dû sacrifier d'autres fonctionnalités pour cela.Cette déclaration souligne la réalité du développement, l'efficacité prime souvent sur l'esthétique lors du lancement d'un jeu service. Toutefois, l'intérêt pour cette fonctionnalité reste vif au sein du studio.
Pour moi, personnellement, j'adore l'ambiance d'un hub navigable, mais je voudrais préserver la navigation par menu pour que vous puissiez agir rapidement et efficacement, plutôt que de devoir courir vers Celeste, puis courir vers la chambre de mon Raider, et ensuite se dire : Oups, j'ai oublié ce truc chez Shani.L'immersion est un facteur clé, et Virgil Watkins confirme qu'il y a un « bon appétit » au sein de l'équipe pour concrétiser cette vision. La question n'est donc pas tant de savoir si cela se fera, mais plutôt de trouver le « bon moment pour ouvrir cette porte », et bien le faire.
Cela fait perdre votre temps, celui des développeurs, et utilise des ressources qui pourraient être mises dans des choses qui comptent vraiment. Non, je ne veux pas courir entre les marchands et voir des gens danser et faire du bunny-hopping, merci.À l'inverse, d'autres joueurs imaginent déjà le potentiel communautaire d'un tel ajout, rêvant d'un lieu de vie plus organique. « Mec, un hub social bien fait serait malade, pas juste une autre façon de visiter les vendeurs, mais un endroit avec une table d'échecs, des mini-jeux pour gagner des graines, une scène musicale pour jouer des instruments, peut-être votre propre appartement pour montrer vos bibelots aux autres. »
commentaires (2)
Il suffit simplement de modéliser un bracelet qui s'appel via une touche et qui affiche ton menu sous un nouveau format mais qui garde l'essence de la navigation actuelle. De cette façon on conserve ce qu'on a mais ça permet d'ajouter ce hub réel qui serait énorme! Imagine sympathiser dans ce hub et ensuite pouvoir te grouper pour partir en s'organisant a l'avance? L'expérience sociale par excellence!
Donner le choix de se balader mais continuer a accès au menu actuel ça serait top