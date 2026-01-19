Un espace social dans ARC Raiders, les développeurs sont partants

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 janvier 2026 à 16h36
Trois mois après son lancement, ARC Raiders continue de séduire, mais les joueurs en veulent plus. Embark Studios évoque désormais sérieusement l'intégration d'un Hub social pour Speranza. Une fonctionnalité réclamée par certains, redoutée par d'autres, mais qui fait l'objet de discussions actives en interne.
Un espace social dans ARC Raiders, les développeurs sont partants
Près de trois mois après ses débuts, ARC Raiders ne voit pas son pic de popularité baisser, bien au contraire. Ce succès n'empêche cependant pas le titre de nécessiter des ajustements et de nouvelles fonctionnalités. Embark Studios, conscient des attentes de sa communauté, a déjà répondu favorablement aux demandes concernant la sauvegarde des équipements personnalisés, qui pourrait arriver. Aujourd'hui, c'est un autre sujet majeur qui agite les discussions en interne : la création d'un véritable hub social navigable pour la colonie de Speranza.

Un sujet pris très au sérieux par les développeurs

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Dans une récente interview accordée à PCGamesN, Virgil Watkins, directeur du design du jeu, a abordé sans détour la possibilité de transformer les menus actuels en un espace social explorable. Loin d'être une idée en l'air, c'est un concept qui a déjà été largement débattu par l'équipe de développement.
Je veux dire, nous en avons discuté à 100 %. C'était toujours une question de temps et d'envergure pour nous... Nous pouvons construire un menu, et le menu fera son travail. Et, vous savez, tout le temps supplémentaire impliqué dans la création d'un hub n'en valait pas vraiment la peine, ou alors nous aurions dû sacrifier d'autres fonctionnalités pour cela.
Cette déclaration souligne la réalité du développement, l'efficacité prime souvent sur l'esthétique lors du lancement d'un jeu service. Toutefois, l'intérêt pour cette fonctionnalité reste vif au sein du studio.

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L'équilibre délicat entre immersion et ergonomie

Si Virgil Watkins admet être personnellement séduit par l'ambiance et l'esthétique d'un hub où l'on peut se promener, il pose une condition sine qua non, ne pas sacrifier la fluidité de l'expérience utilisateur. L'objectif n'est pas de forcer les joueurs à des allers-retours fastidieux.
Pour moi, personnellement, j'adore l'ambiance d'un hub navigable, mais je voudrais préserver la navigation par menu pour que vous puissiez agir rapidement et efficacement, plutôt que de devoir courir vers Celeste, puis courir vers la chambre de mon Raider, et ensuite se dire : Oups, j'ai oublié ce truc chez Shani.
L'immersion est un facteur clé, et Virgil Watkins confirme qu'il y a un « bon appétit » au sein de l'équipe pour concrétiser cette vision. La question n'est donc pas tant de savoir si cela se fera, mais plutôt de trouver le « bon moment pour ouvrir cette porte », et bien le faire.

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Une communauté partagée entre hype et scepticisme

Si l'idée séduit les développeurs, la réception est beaucoup plus mitigée du côté des joueurs. Sur le Reddit officiel du jeu, les avis divergent radicalement. Certains craignent que l'ajout d'un espace social ne vienne alourdir l'expérience, citant la lourdeur d'autres jeux du genre.
Cela fait perdre votre temps, celui des développeurs, et utilise des ressources qui pourraient être mises dans des choses qui comptent vraiment. Non, je ne veux pas courir entre les marchands et voir des gens danser et faire du bunny-hopping, merci.
À l'inverse, d'autres joueurs imaginent déjà le potentiel communautaire d'un tel ajout, rêvant d'un lieu de vie plus organique. « Mec, un hub social bien fait serait malade, pas juste une autre façon de visiter les vendeurs, mais un endroit avec une table d'échecs, des mini-jeux pour gagner des graines, une scène musicale pour jouer des instruments, peut-être votre propre appartement pour montrer vos bibelots aux autres. »

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Il reste à voir si Embark Studios parviendra à trouver le compromis idéal pour satisfaire les deux camps. Dans tous les cas, une telle fonctionnalité ne devrait pas arriver avant un certain temps. Rappelons qu'en 2026, plusieurs cartes seront aussi ajoutées.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Oxo (invité) Le 20/01/2026 à 16:57

Il suffit simplement de modéliser un bracelet qui s'appel via une touche et qui affiche ton menu sous un nouveau format mais qui garde l'essence de la navigation actuelle. De cette façon on conserve ce qu'on a mais ça permet d'ajouter ce hub réel qui serait énorme! Imagine sympathiser dans ce hub et ensuite pouvoir te grouper pour partir en s'organisant a l'avance? L'expérience sociale par excellence!

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Jijou (invité) Le 19/01/2026 à 20:24

Donner le choix de se balader mais continuer a accès au menu actuel ça serait top