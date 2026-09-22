ARC Raiders : Patch 1.47.0 du 22 septembre, le patch notes

Une nouvelle mise à jour est disponible ce 22 septembre pour les joueurs d'ARC Raiders. Découvrez les changements et le patch notes de la version 1.47.0.

Nouvelle mise à jour pour les joueurs d'ARC Raiders ce 22 septembre, disponible sur toutes les plateformes. Celle-ci permet de corriger quelques soucis présents, tout en préparant la nouvelle étape du jeu, qui arrivera le 8 octobre. D'ailleurs, une présentation complète de la mise à jour Frozen Trail aura lieu ce 23 septembre.

Dans tous les cas, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.47.0 d'ARC Raiders ci-dessous, traduit en français.

Patch notes 1.47.0 d'ARC Raiders Corrections de problèmes Cosmétiques Correction d'un problème où le couvre-chef de la tenue Rawhide restait visible lorsqu'il était désactivé dans la personnalisation. Gameplay Les bloqueurs de porte ne créeront plus de copie de leur modèle 3D du côté opposé à la direction dans laquelle ils sont appliqués.

Correction d'un problème où les saisies au clavier pouvaient cesser de fonctionner après le lancement du jeu en arrière-plan ou lors du retour d'une application en arrière-plan, garantissant que les commandes du clavier répondent correctement lors de la remise au premier plan de la fenêtre.

Correction d'un problème où les portes pouvaient se désynchroniser dans certains cas, les faisant apparaître ouvertes pour le joueur alors qu'elles étaient réellement fermées.

Correction d'un problème où l'échange ou la séparation d'objets pouvait les placer dans des conteneurs incompatibles comme le fait de forcer des objets non destinés à l'utilisation rapide dans la ceinture, et ajout de protections contre l'indexation non valide des emplacements d'inventaire. Cartes Ville Enfouie : Correction d'un problème où l'éclairage dans Ville Enfouie pouvait sembler trop sombre ou absent, améliorant la visibilité globale.

Riven Tides : Correction de problèmes visuels qui pouvaient apparaître lors de la traversée de Riven Tides. Général Correction d'un problème où des objets dans le monde affichaient des couleurs incorrectes, restaurant l'apparence prévue d'éléments tels que les casiers rouges, les boîtes à outils, les chaises de bureau, les voitures, les coffres et les conteneurs d'expédition. Performances Correction d'un problème où les bulles d'aide des objets dans l'inventaire pouvaient conserver des données des écrans précédents, augmentant l'utilisation de la mémoire au fil du temps et affectant la stabilité après de longues sessions de jeu. Stabilité Amélioration des outils de détection de plantage et de diagnostic.

Correction d'un crash rare qui pouvait survenir lors de la fermeture du serveur, améliorant la stabilité globale.

Correction d'un problème Xbox qui pouvait causer des conflits de ressources. PS5 Résolution d'un crash fréquent sur PS5 lié au moteur physique. Inventaire Amélioration de la stabilité lors de l'ouverture de l'écran d'inventaire. Interface utilisateur Expédition : Le bouton de projet d'expédition indique désormais lorsqu'une expédition est en pause après la date limite et empêche l'engagement de ressources.

Arbre de compétences : Modification de l'attribution des points de compétence pour qu'elle se fasse par maintien de touche par défaut dans l'arbre de compétences.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :