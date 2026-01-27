ARC Raiders Projet Présentoir à trophées : toutes les ressources à garder pour les 5 étapes

Voici toutes les étapes et donc les ressources à garder pour compléter le Projet Présentoir à trophées dans ARC Raiders.
Un nouveau projet est arrivé avec la mise à jour du 27 janvier
dans ARC Raiders
, et permet aux joueurs de récupérer de belles récompenses en échange de ressources. 5 étapes seront à compléter, comme souvent, pour tout obtenir, ce qui peut être relativement long. Néanmoins, en sachant à l'avance ce qu'il vous faut comme ressources, vous pourrez les mettre de côté si vous en croisez, et donc gagner du temps par la suite. Pour ce projet, de nombreuses ressources émanent des ARCs, ce qui demandera du temps, tout naturellement.
C'est pourquoi nous vous indiquons dans les lignes qui suivent toutes les ressources nécessaires pour valider les 5 étapes du Projet Présentoir à trophées d'ARC Raiders
.
Toutes les ressources du Projet Présentoir à trophées
Étape 1
Cette première étape sera relativement facile. Vous aurez besoin de :
- Boulons Rouillés x 3
- Récompenses → Composant de Mods x 10
- Détonateur de Pop x 15
- Récompenses → Tige d'alimentation x 3
- Nacelle de Tique x 15
- Récompenses → 10 Jetons Raider
- Coffre de Guetteur x 5
- Récompenses → Schéma de Pièces d'armes légères
Étape 2
- Relais d'observateur x 10
- Récompenses → Spray Vita x 3
- Respirateur expiré x 3
- Récompenses → Cape Photoélectrique x 3
- Pilote de guêpe x 20
- Récompenses → 20 Jetons Raider
- Pilote de frelon x 15
- Récompenses → Schéma shoot de Vita
Étape 3
- Acier de performance ARC × 10
- Récompenses → Convertisseur cinétique
- Gyroscope de déchiqueteuse x 5
- Récompenses → Séparateur Enclume x 3
- Unité à impulsion de Bondisseur x 10
- Récompenses → 30 Jetons Raider
- Cellule de Bastion x 5
- Récompenses → Schéma de silencieux de fusil à pompe
Étape 4
- Résine synthétique ARC x 10
- Accélérateur magnétique x 10
- Pilote d'artificier x 8
- Récompenses → 40 Jetons Raider
- Réacteur de reine x 3
- Récompenses → Schéma Bobcat
Étape 5
- Module de l'exode x 5
- Récompenses → Mousqueton x 2
- Compteur Geiger x3
- Cellule de bombardier x 8
- Récompenses → 50 Jetons Raider
- Réacteur de Matriarche x 3
- Récompenses → Schéma Mousqueton
Comme vous l'aurez compris, le fil rouge de ce projet sont les pièces d'ARC, comme indiqué dans la description d'ailleurs. Anticipez pour potentiellement gagner du temps, et n'hésitez pas à mettre vos pièces d'ARC dans une poche sécurisée quand vous partez en chercher, pour ne pas les perdre bêtement.
ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez retrouver nos guides ARC Raiders, comme où trouver un grille-pain
ou encore où mettre la main sur un engrenage rouillé
.
commentaires (5)
Impeccable on va enfin pouvoir libérer quelques slots d'inventer en utilisant les réacteurs de reines et matriarche intelligemment 😎 le plus enkikinant sa sera de stacker les 5 module de l'exode au pire des cas 5 jours chez céleste avec des graines
tu push pas asser vite le sang
Au lvl 3
Acier de performance arc ×10
Gyroscope de déchiqueteuse x5
Unité à impulsion de Bondisseur x10
Cellule de Bastion x5
Au lvl 4
Résine synthétique Arc x10
Accélérateur magnétique x10
Pilote d'artificier x8
Réacteur de reine x3
Au lvl 5
Module de l'exode x5
Compteur Geiger x3
Cellule de bombardier x8
Réacteur de Matriarche x3
Merci, je mets à jour !
2 eme,
10 x relais d'observateur
3 x respirateur expiré
20x pilote de guepe
15x pilote de frelon