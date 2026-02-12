ARC Raiders affole les compteurs avec les derniers chiffres officiels

Le phénomène ARC Raiders ne s'arrête plus. Avec des chiffres de ventes vertigineux et une communauté toujours plus nombreuse, le titre d'Embark Studios dépasse toutes les espérances de Nexon.
Nexon, qui édite ARC Raiders, vient de confirmer, lors de sa dernière présentation aux investisseurs, des chiffres qui donnent le tournis. Son extraction shooter, ARC Raiders, a franchi la barre des 14 millions d'exemplaires vendus sur l'ensemble des plateformes
. Une performance réalisée en seulement trois mois d'exploitation, consolidant instantanément la place du titre parmi les géants du secteur.
Une dynamique commerciale inarrêtable
Ce qui impressionne le plus dans ce rapport financier
, ce n'est pas seulement le total, mais la vitesse à laquelle le jeu continue de séduire. À la mi-janvier, les compteurs affichaient déjà 12 millions d'unités écoulées
. En l'espace de deux semaines seulement, juste avant la clôture du trimestre fiscal le 31 janvier 2026, le jeu a réussi l'exploit d'écouler deux millions de copies supplémentaires. Cette accélération soudaine témoigne d'un bouche-à-oreille extrêmement efficace et d'une hype qui, loin de retomber, semble gagner en intensité.
Le partage de la feuille de route
et la mise à jour de contenu déployée fin janvier ont possiblement relancé l'intérêt, et donc permis à de nouvelles personnes de découvrir l'extraction shooter.
Si les ventes sont au beau fixe, la rétention des joueurs l'est tout autant
, un critère pourtant difficile à maintenir pour les jeux service. Le mois dernier, ARC Raiders a frôlé le million de joueurs connectés simultanément
(environ 960 000), un chiffre colossal qui le place dans le haut du panier des productions multijoueur actuelles. Nexon rapporte également une base d'utilisateurs actifs hebdomadaires avoisinant les six millions
. L'éditeur ne cache pas sa satisfaction et affirme que le titre a « largement dépassé les attentes
» sur des marchés clés comme l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon.
L'écoute de la communauté comme moteur de croissance
Ce succès ne doit rien au hasard. Le développeur, Embark Studios, s'illustre par une réactivité exemplaire face aux retours des joueurs. Le studio a su capter une tendance émergente au sein de sa communauté avec un style de jeu pacifiste. Plutôt que de forcer le conflit, les développeurs ont embrassé cette pratique en intégrant un matchmaking basé sur le comportement, et viennent de lancer un événement qui permet la coopération directement en jeu.
Cette stratégie d'adaptation rapide, que ce soit pour du contenu ou corriger les problèmes, crée un lien de confiance rare entre le studio et ses joueurs. Avec des mises à jour de contenu mensuelles promises par Embark, le futur s'annonce positif pour ARC Raiders.
En attendant, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur l'événement Veille Partagée
ou encore toutes les ressources à garder pour le Projet Présentoir à trophées
.
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