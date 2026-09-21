ARC Raiders va nous présenter Frozen Trail dans quelques jours

ARC Raiders s'apprête à recevoir Frozen Trail, sa plus grande mise à jour à ce jour. Avant son lancement prévu en octobre, Embark Studios promet de dévoiler de nombreuses nouveautés, tout en remettant en question l'avenir de certaines fonctionnalités historiques du titre.

Le paysage des jeux de tir multijoueur est impitoyable, mais ARC Raiders a su maintenir sa communauté active durant de longs mois, mais celle-ci commence à s'essouffler légèrement. Après avoir modifié son calendrier pour proposer deux contenus majeurs par an, Embark Studios s'apprête à frapper fort. La mise à jour baptisée Frozen Trail s'annonce comme un tournant décisif pour le titre, et sera présentée mondialement à tous les joueurs ce 23 septembre, avant un déploiement mondial le 8 octobre.

Une carte inédite et des menaces redoutables

Les développeurs qualifient déjà cette extension de plus grande mise à jour jamais conçue pour le jeu d'extraction. Au cœur de cette promesse, les joueurs pourront découvrir une toute nouvelle carte qui mettra l'accent sur la verticalité et l'exploration. Cet environnement inédit abritera de mystérieux secrets et permettra d'en apprendre davantage sur les machines génocidaires qui traquent l'humanité depuis si longtemps.

Catch an early glimpse of ARC Raiders' biggest update yet.



The Frozen Trail First Look premieres on YouTube Sept 23 at 10am PDT (7pm CEST). pic.twitter.com/w4wPMDvVIi — ARC Raiders (@ARCRaidersGame) September 18, 2026

L'arsenal et les équipements ne seront pas en reste. De nouveaux gadgets feront leur apparition, accompagnés d'améliorations significatives pour les armes existantes. Les amateurs de personnalisation pourront également décorer leurs avant-postes, ajoutant une touche personnelle à leur base d'opérations. De nouveaux objectifs de progression viendront rythmer ces découvertes, tandis que l'apparition d'un ennemi colossal est déjà teasée par le studio. La présentation du 23 septembre, diffusée à 19 heures en France, devrait lever le voile sur ces mystères.











L'avenir incertain du système d'expéditions

Si l'enthousiasme est de mise concernant Frozen Trail, une ombre plane sur l'une des mécaniques fondamentales du jeu. Les développeurs ont déjà annoncé que les Expéditions ne reviendront pas avant début 2027, pour proposer aux joueurs une meilleure façon de les découvrir.

Toutefois, il y a peu, une déclaration a sous-entendu que si la bonne formule n'était pas trouvée, la fonctionnalité pourrait tout simplement disparaître. Dans tous les cas, Embark souhaite que chaque élément disponible dans ARC Raiders ait son intérêt, pour tous les joueurs.

À lire également ARC Raiders pourrait finalement supprimer les Expéditions et ne pas les réintroduire

Rendez-vous le 23 septembre pour en savoir plus au sujet de Frozen Trail, avant de l'accueillir, début octobre.

ARC Raiders est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, et que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction :